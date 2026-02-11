Se adânceşte misterul în cazul morţii bancherului ucrainean cu paşaport românesc. Fiul său era cu el în ziua fatală

Alexander Adarich închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals. FOTO: Hepta

Alexander Adarich, fostul bancher care deține dublă cetățenie ucraineană și românească, a murit pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la etajul 4 al unui imobli de lux de la Milano, Italia. Înainte de moartea sa, o sumă de criptomonedă fusese transferată din contul său în altul. Fiul său, Igor, din Spania, a declarat poliţiei că tatăl său a fost atras într-o întâlnire capcană.

Se presupune că o persoană care s-a prezentat drept „Kirill” a fost cea care a aranjat o întâlnire în acea seară cu Alexander Adarich, bancherul ucrainean în vârstă de 54 de ani, găsit mort pe 23 ianuarie după o cădere de la 15 metri, relatează Corriere della Sera. Îi trimisese coordonatele prin Telegram: Milano, Via Nerino 8, apartament B&B la etajul patru. Cei doi nu s-au întâlnit singuri. Adarich era cu fiul său, Igor, în vârstă de 30 de ani. Au aterizat la Milano în aceeași zi, la scurt timp după prânz. Au luat trenul spre centrul orașului și un taxi spre destinație. „Kirill”, însă, era însoțit de mai mulți bărbați: „ruși”, „profesioniști”, a mărturisit ulterior fiul său într-o declarație adresată Mossos d'Esquadra din catalonia, Spania. Se presupune că i-au ținut pe cei doi captivi ore întregi.

Înainte de crimă, serverele au înregistrat o ultimă tranzacție în contul victimei. Acestea erau criptomonede care părăseau portofelul bărbatului în vârstă de 54 de ani, pentru a ajunge către o destinaţie necunoscută încă.

În jurul orei 18:00, la câteva ore după ce a intrat în apartament, Adarich a căzut, dar autopsia a arătat că era deja mort. Au fost găsite răni adânci la încheieturile mâinilor (o bucată de frânghie albă încă se afla în mâna sa) și avea semne de violenţă pe față și pe gât, sugerând că fusese strangulat.

După o carieră care l-a condus la ascensiunea în domeniul bancar ucrainean, Adarich a avut parte de unele eșecuri, cum ar fi implicarea sa într-o presupusă delapidare de 8 milioane de euro care a dus la lichidarea băncii sale Fidobank de către guvernul ucrainean. Între timp, în 2017, bărbatul în vârstă de 54 de ani s-a mutat cu familia sa la Barcelona, ​​Spania. În prezent deținea un portofoliu de companii în Luxemburg, în diverse țări europene și în paradisuri financiare offshore. Dar recent, Adarich și-ar fi exprimat îngrijorarea şi i-ar fi mărturisit celei de a doua soţii Llona că a primit amenințări cu privire la o datorie a lui Igor, cel mai mare dintre cei patru copii ai săi, de asemenea om de afaceri cu afaceri în Malta.

Pe 23 ianuarie, capcana de la Milano întinsă fostului bancher a fost pusă în aplicare imediat ce acesta a trecut pragul apartamentului. Tatăl și fiul, relatează ziarul catalan La Vanguardia, au fost imobilizați și încuiați în camere diferite. Igor a fost interogat, dar nu le-a putut oferi sechestratorilor ce îşi doreau. Cert este că, câteva ore mai târziu, fiul lui Adarich a fost „eliberat”, a fost escortat până la ușă şi i s-a permis să plece după ce a fost amenințat. Rușii necunoscuți i-au confiscat telefonul mobil. Dar Igor încă avea cu el documentele de identitate și biletul de avion. S-a îmbarcat în avion cu locul de lângă el (rezervat inițial tatălui său) gol. Îngrozit, se pare că s-a refugiat în casa mamei sale. Și de abia după ce a fost contactat de a doua soție a fostului bancher, alarmată de lipsa veștilor de la soțul ei timp de mai bine de 24 de ore, a fost convins de aceasta să o însoțească la secţia de poliţie Mossos.

Anchetatorii de la Milano verifică acum varianta povestită de Igor. De asemenea, se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe cei implicați în crimă, inclusiv pe ultimul bărbat care a fost văzut plecând, cel care s-a uitat mai întâi pe fereastra pensiunii și apoi a schimbat câteva cuvinte în engleză cu portăreasa imobilului.