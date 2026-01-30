Apar noi detalii despre bancherul ucrainean cu pașaport românesc, găsit mort la Milano: Ar fi fost ucis pentru accesul la criptomonede

Alexander Adarich închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals. FOTO: Hepta

Au apărut noi detalii în cazul morții, la Milano, a fostului bancher ucrainean Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, despre care presa din Italia a scris că ar avea și cetățenie română. O ipoteză luată în calcul de anchetatori este că omul de afaceri ar fi fost torturat de către indivizi care încercau să obțină chei digitale pentru a avea acces la criptomonede, potrivit Le Figaro.

Trupul lui Alexander Adarich a fost găsit în curtea unui imobil de lux din Milano, închiriat prin Airbnb. Poliția italiană investighează posibilitatea unei crime deghizate în sinucidere.

Circumstanțele tragediei rămân însă neclare. Alexander Adarich închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals. Îi spusese soției sale, cu care locuiește în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri.

A sosit fără bagaje și urma să se întoarcă în Spania în seara morții sale. Portarul clădirii a declarat poliției italiene că a văzut un bărbat uitându-se pe o fereastră de la etajul patru imediat după ce Adarich a căzut. Potrivit anchetatorilor, citați în presa italiană, alte două, posibil trei, persoane părăsiseră apartamentul cu puțin timp înainte. Toți erau străini.

Anchetatorii cred că Adarich a fost invitat la această întâlnire de către ucigașii săi. Având în vedere urmele de pe mâini și gât, teoria unui interogatoriu brutal urmat de o sinucidere eșuată este favorizată.

Ce încercau ucigașii să obțină? Nu s-au găsit droguri sau bani în apartament. Cu toate acestea, poliția italiană crede că ucigașii ar fi încercat să obțină chei digitale pentru a avea acces la criptomonede sau Bitcoin. În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat pe Adarich că a fraudat mai mulți investitori cu milioane de euro.

Identificarea cadavrului nu a fost ușoară pentru poliția italiană: în buzunarul bărbatului au găsit un pașaport românesc. În apartament nu se aflau telefoane mobile, valize sau haine, ci alte documente de identitate cu nume și naționalități diferite sub fotografia decedatului. În cele din urmă, anchetatorii au identificat cadavrul ca fiind cel al lui Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Fostul proprietar al Fidobank și Erste Bank of Ukraine, omul de afaceri avea interese financiare în Cipru, Luxemburg și Spania.