Antena 3 CNN, sursa numărul 1 de informare în România: peste audiența cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus

2 minute de citit Publicat la 10:19 29 Iul 2026 Modificat la 10:43 29 Iul 2026

În intervalul 21:00–23:45, Antena 3 CNN a fost lider pe toate categoriile analizate Foto: Antena 3 CNN

Într-una dintre cele mai importante zile de actualitate din acest an, marcată de greva din sistemul sanitar și de transmisiuni în direct din principalele puncte de interes, Antena 3 CNN a fost liderul incontestabil al televiziunilor de știri, reușind o performanță rar întâlnită pe piața media: a depășit, pe targetul comercial 25-59 Urban, audiența cumulată a principalilor trei competitori – România TV, Digi24 și Realitatea Plus.

Datele de audiență confirmă interesul major al publicului pentru jurnalismul în timp real și pentru acoperirea editorială oferită de Antena 3 CNN.

Pe întreaga zi (Whole Day), Antena 3 CNN a înregistrat, pe targetul 25-59 Urban, un share de 6,76%, situându-se peste performanța cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus.

Performanța a fost reconfirmată și în Prime Time, unde Antena 3 CNN a obținut un share de 5,66%, consolidându-și statutul de lider al televiziunilor de știri.

Interesul public pentru subiectul zilei s-a reflectat și în evoluția audiențelor pe parcursul după-amiezii. Cele mai ridicate cote de piață au fost înregistrate între 12:45 și 14:30, când Antena 3 CNN a atins 14,35%, 14,15% și un vârf de 14,94% share, confirmând interesul excepțional al telespectatorilor pentru transmisiunile dedicate grevei din sănătate.

Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, peste audiența cumulată a principalelor televiziuni de știri

Performanța zilei a continuat și în intervalul de maximă audiență. În timpul emisiunii Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, difuzată între 21:00 și 23:30, Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus în 8 din cele 10 sferturi de oră analizate, atât pe publicul activ din România (25-59 Urban), cât și pe întreg publicul urban cu vârsta de peste 18 ani.

După ora 21:45, Antena 3 CNN s-a situat constant peste audiența însumată a celor trei televiziuni concurente de știri, confirmând interesul publicului pentru analizele, informațiile exclusive și dezbaterile prezentate de Mihai Gâdea și invitații săi.

Datele de market share confirmă aceeași tendință. În intervalul 21:00–23:45, Antena 3 CNN a fost lider pe toate categoriile analizate, cu:

* 12,1% share pe 18+ Urban AB studii superioare;

* 10,3% pe 18+ Urban AB;

* 8,0% pe 18+ Urban;

* 8,0% pe Urban All;

* 7,9% pe 25-59 Urban ABC;

* 6,3% pe 25-59 Urban;

* 5,9% la nivel Național.

Succesul editorial a fost susținut de o acoperire amplă a principalului subiect al zilei, prin transmisiuni LIVE, intervenții din teren, analize și informații în timp real. Din echipa implicată în reflectarea grevei din sănătate au făcut parte:

* Sabrina Preda și Sergiu Cora, realizatorii emisiunii News Hour with CNN;

* Mihaela Bârzilă, realizator Antena 3 CNN;

* Cătălina Manoiu, corespondent la Guvern;

* Raluca Măndoiu, reporter special;

* Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Performanțele de audiență înregistrate pe 28 iulie confirmă încă o dată că, în momentele cu miză majoră pentru societate, românii aleg Antena 3 CNN drept principala sursă de informare, iar jurnalismul în timp real, transmisiunile LIVE și analiza relevantă continuă să facă diferența.