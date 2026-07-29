Alți 40 de pompieri români pleacă în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor uriașe de vegetație

Focurile din Franța ar putea dura luni de zile, avertizează autoritățile. Foto: Hepta

Un nou contingent de pompieri români va pleca în Franţa, miercuri, pentru a se lupta cu incendiile uriașe care mistuiesc pădurile și vegetația de zile bune.

"Cel de-al treilea schimb al modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure pleacă spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfăşurată de România în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Decizia privind continuarea misiunii a fost adoptată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), în data de 27 iulie, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), potrivit Agerpres.

Astfel, România şi-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Republica Franceză.

Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 1 august, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilităţile operaţionale de la colegii aflaţi în prezent în teren.

"Tehnica de intervenţie aferentă modulului românesc este deja dislocată în Franţa, în Departamentul Var, şi utilizată în cadrul activităţilor operative. În consecinţă, noul contingent va prelua, în baza de operaţii, autospecialele, echipamentele şi misiunile repartizate, asigurând continuitatea intervenţiilor fără întreruperea capacităţii operaţionale", arată sursa citată.

Până la jumătatea lunii august, pompierii români vor rămâne pregătiţi să intervină, la solicitarea autorităţilor franceze, pentru limitarea şi stingerea incendiilor de vegetaţie şi de pădure, alături de celelalte echipe europene participante la misiune.

"Prin această nouă rotaţie de personal, România îşi reafirmă angajamentul faţă de solidaritatea europeană şi cooperarea internaţională în domeniul protecţiei civile, contribuind la consolidarea capacităţii comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere", precizează IGSU.

Misiunea se desfăşoară sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, prin IGSU, în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.