Politico: Modelele AI „evadate” ale OpenAI au petrecut 4 zile pe internet și au organizat un al doilea atac

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Modelele de inteligență artificială ale OpenAI, care au „evadat” și au lansat un atac cibernetic autonom fără precedent la începutul acestei luni, au petrecut mai mult de patru zile „libere” pe internet pregătind atacul cibernetic, potrivit unei noi analize a platformei care a fost spartă. Separat, o a doua companie de inteligență artificială a confirmat că unul dintre clienții săi a fost, de asemenea, vizat de modelele OpenAI în timpul aceluiași eveniment, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care OpenAI nu a reușit să detecteze activitatea timp de zile întregi, scrie Politico.

OpenAI a recunoscut săptămâna trecută că două dintre cele mai avansate modele ale sale au „evadat” dintr-un mediu de testare și au combinat o serie de tehnici avansate de hacking pentru a sparge platforma de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face, înainte de a fi descoperite.

Însă, într-o nouă analiză publicată marți, Hugging Face a declarat că cele două modele OpenAI, unul lansat public și al doilea nelansat, au făcut mult mai mult: au efectuat 17.600 de acțiuni de hacking pe internet între 9 și 13 iulie, timp în care modelele s-au mutat de pe primul lor punct de prezență de pe internetul deschis pe serverele Hugging Face.

Hugging Face a detaliat pentru prima dată atacul cibernetic pe 15 iulie, dar nu a fost clar până la dezvăluirea OpenAI de săptămâna trecută care modele se aflau în spatele breșei sau dacă o ființă umană le-a determinat să lanseze atacul.

Deși tehnicile detaliate în analiza realizată de Hugging Face nu erau inaccesibile hackerilor pricepuți, compania de inteligență artificială a scris că cele două modele au fost capabile să recunoască și să expună lacunele din straturile de apărare cibernetică ale companiei mult mai rapid decât orice om.