Zelenski a declarat, de la Washington, că Putin a pierdut inițiativa în războiul din Ucraina și pierde 30.000 de soldați pe lună

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În timpul vizitei de marţi la Washington, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu televiziunii Fox News în care a apreciat că „iniţiativa nu mai este în mâinile lui Putin” şi că dictatorul refuză să pună capăt războiului în care pierde 30.000 de soldaţi pe lună, relatează Agerpres.

„Noi cerem zilnic să înceteze acest război, cel puţin pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi a le da diplomaţilor posibilitatea să negocieze. Dar Putin nu vrea. (...) De aceea trebuie să reacţionăm, să fim duri, să fim puternici. Nu doar noi. Contăm pe sancţiuni”, a spus Zelenski.

ONU apreciază că iunie a fost luna cu cele mai multe victime civile ucrainene din aprilie 2022 până acum. Rusia şi-a intensificat atacurile cu rachete balistice, greu de interceptat. În iulie, ucrainenii au reuşit să intercepteze doar 35 de rachete balistice şi anti-navă din cele 120 lansate de ruşi. Ca termen de comparaţie, AFP menţionează estimări ale unor experţi conform cărora, în întreg anul 2024, Rusia a folosit între 250 şi 320 de rachete balistice.

Înainte de a fi primit, marţi, la Casa Albă, de Donald Trump, Zelenski a spus că pentru el „prioritatea absolută” este apărarea împotriva rachetelor balistice. După discuție, el a afirmat că Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru producţia internă a rachetelor interceptoare PAC-3 pentru bateriile antiaeriene Patriot, singurele arme defensive eficiente împotriva rachetelor ruseşti.

În acelaşi timp, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că Rusia intenţionează să desfăşoare în apropierea frontierei cu Ucraina şi mai multe lansatoare de rachete şi aşteaptă noi livrări de astfel de arme din Coreea de Nord.