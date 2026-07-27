Volodimir Zelenski acuză Rusia că se pregătește să aducă 30.000 de soldați nord-coreeni să lupte în Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 11:04 27 Iul 2026 Modificat la 11:04 27 Iul 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia vrea să aducă încă 30.000 de militari nord-coreeni pentru a lupta alături de forțele ruse în războiul din Ucraina, relatează Politico.

„Vedem și cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord. Rusia vrea să primească încă 30.000 de militari nord-coreeni”, a afirmat Zelenski în discursul său de sâmbătă seară. „Din iunie, în regiunea rusă Voronej au loc pregătiri pentru primirea lor”.

Potrivit estimărilor, regimul de la Phenian a trimis deja aproximativ 12.000 de militari în regiunea rusă Kursk, aflată la granița ruso-ucraineană, în baza unui pact de apărare reciprocă semnat cu Rusia în 2024.

Pe parcursul celor patru ani de război, dictatorul Vladimir Putin s-a bazat tot mai mult pe Coreea de Nord pentru furnizarea de proiectile de artilerie și rachete. Implicarea militarilor nord-coreeni provoacă îngrijorări că Rusia ar putea transfera regimului lui Kim Jong Un propria expertiză militară.

„Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte războaie, să își îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență reală de luptă în folosirea acestuia”, a declarat Zelenski.

„Toate acestea reprezintă o amenințare pentru toate țările asiatice aflate în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene. Vom contracara această amenințare”, a adăugat el.