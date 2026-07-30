Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au fost recepționate de Ministerul Apărării

Pentru acest an este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș. Foto: Facebook.com/Forțele Terestre Române

Primele vehicule blindate COBRA II produse în România, la Mediaș, au fost recepționate de Ministerul Apărării, relatează Agerpres. Producția în serie a COBRA II a început în 2026, iar primele vehicule fabricate în țara noastră au fost livrate Armatei în luna iulie. Anul acesta, 216 astfel de vehicule vor ajunge în dotarea Armatei.

Vehiculele recepționate de Ministerul Apărării vor fi livrate în unitățile militare din Forțele Terestre.

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Pentru acest an este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș, iar până la finalizarea contractului urmează să fie fabricate în România peste 780 de autovehicule tactice blindate de tip ușor – ATBTU, care vor fi operate de militarii Forțelor Terestre Române.

„Contractul multianual cu compania Otokar pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor COBRA II, în 9 configurații - varianta de bază și 8 tipuri de derivate -, în valoare de aproximativ 4,263 milioane lei fără TVA (aproximativ 852 milioane de euro - fără TVA), a fost semnat la 27 noiembrie 2024, în urma procedurii de achiziție derulate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2022 privind programul de înzestrare ''Autovehicule tactice blindate de tip ușor - ATBTU”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Până la data de 14 mai, au fost recepționate 276 de vehicule Cobra II. Acestea au fost livrate la beneficiari în perioada 20 decembrie 2025 - 10 martie 2026.

Producția de COBRA II în România a început în 2026

Producția de serie a COBRA II la Mediaș a început în 2026, primele 12 vehicule fabricate integral în România fiind livrate Armatei în luna iulie.

Pentru acest an, este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș, inclusiv în patru noi configurații, iar până la finalizarea contractului urmează să fie fabricate în România peste 780 de vehicule din totalul de 1.059 comandate.

„Este un moment important pentru înzestrarea Armatei României și pentru dezvoltarea bazei industriale și tehnologice naționale din domeniul apărării. Obiectivul asumat de statele aliate la Summitul NATO de la Haga, din 2025, privind creșterea investițiilor pentru apărare se reflectă inclusiv în consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare. Aceasta presupune nu doar livrarea unor echipamente moderne către Armata României, ci și transfer tehnologic, know-how avansat, crearea unei capacități moderne de producție pe teritoriul național și generarea de locuri de muncă înalt calificate”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării a adăugat că înzestrarea Armatei României înseamnă mai mult decât achiziția de echipamente militare, înseamnă „investiții care consolidează securitatea țării, dezvoltă industria națională de apărare și contribuie la creșterea rezilienței strategice a României”.