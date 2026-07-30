Regele Juan Carlos s-a întors la Mallorca. Petrece prima vară cu regina Sofia după exilul autoimpus din cauza scandalurilor

Sosit din Geneva, Elveția, în Palma de Mallorca cu un zbor privat, Regele Juan Carlos a oprit pentru prânz la reședința dinastiei Bourbon. Sursa foto: Getty Images

După anii de exil autoimpus, regele Juan Carlos se bucură de prima sa vacanță de vară în familie, alături de regina Sofia, în patria sa. Regele Spaniei s-a întors în Mallorca, la reședința familiei Bourbon, Palacio de Marivent, unde s-a reunit cu regina Sofía, pe care nu o mai văzuse la casa lor de vacanță de opt ani. Este reședința de vară unde, în 1973, înainte de sfârșitul regimului lui Franco, Juan Carlos și Sofía au început tradiția vacanțelor de vară la respectiva proprietate.

Astfel, această vacanță de vară din 2026 pentru familia regală spaniolă marchează deja un moment de cotitură pentru relația dintre tată și fiu. Și, de asemenea, pentru Spania și suveranul său emerit, căruia i s-a atribuit restaurarea democrației după dictatura lui Franco, dar a cărui imagine fusese pătată de scandalurile romantice și financiare din ultima sa domnie, relatează Corriere della Sera.

Sosit din Geneva, Elveția, în Palma de Mallorca cu un zbor privat, Regele Juan Carlos a oprit pentru prânz la reședința dinastiei Bourbon, unde s-a reunit cu fiicele sale Elena și Cristina. Nu l-a întâlnit pe fiul său, Regele Felipe, care s-a întors la Madrid cu Regina la începutul acestei săptămâni pentru a vizita zonele afectate de incendiul care afectează zone extinse din Spania, apoi a plecat într-o vizită oficială în Peru. Această agendă internațională îl ajută, de asemenea, pe rege să mențină o distanță publică față de tatăl său, pentru a nu pune în pericol stabilitatea coroanei.

Între timp, la Palma, se desfășoară pregătirile pentru Copa del Rey Mapfre de Vela, competiția de navigație care este o mare pasiune a Regelui Emerit și a fiului său Felipe al VI-lea. Însă regele emerit nu ar fi stat oricum la Palatul Marivent, pentru a nu încălca angajamentul luat în 2020 de a nu sta într-un palat aparținând patrimoniului regal. Iar în Spania, palatele regale fac parte din Patrimonio Nacional.

Ultima apariție publică a regelui emerit a avut loc acum câteva luni, când s-a întors la Sevilla în Duminica Paștelui pentru a petrece ziua cu nepoții și fiica sa, Infanta Elena. Iar cu acea ocazie, un cor de „Trăiască Don Juan Carlos” a fost intonat de mulţime pentru rege.

Se fac repetiții tehnice pentru reîntoarcerea la Madrid a monarhului emerit, care se află în exil autoimpus din august 2020, în urma unor scandaluri romantice și financiare. La începutul acestui an, declasificarea documentelor legate de 23-F, numele sub care este cunoscută tentativa de lovitură de stat din 23 februarie 1981 din Spania. Colonelul Tejero a încercat să-l răstoarne pe Juan Carlos de pe tron ​​printr-o lovitură de stat, iar regele s-a adresat spaniolilor la televizor și a evitat efectele loviturii de stat. Documentele au confirmat ceea ce era deja clar şi anume că regele Juan Carlos a apărat democrația în Spania în 1981.

Apoi, războiul care a făcut ravagii în Orientul Mijlociu, afectând şi Emiratele, unde regele se afla de ani de zile, i-a facilitat întoarcerea din exil în Europa. Sănătatea sa s-a deteriorat în ultimele luni, iar în special situația din Golf, unde regele locuiește acum în Abu Dhabi, sau mai degrabă pe o mică insulă din Emirate, a devenit din ce în ce mai tensionată din cauza consecințelor războiului din Iran. Totuși, Palatul Regla de la Zarzuela i-a pus regelui o condiție pentru întoarcerea sa: „să-și recapete rezidența fiscală în Spania”, pentru a „proteja imaginea sa de critici și speculații și pentru a păstra Coroana ca instituție”.

Dar cel mai important lucru în acest moment este că nu mai există niciun drept de veto asupra întoarcerii regelui emerit în patria sa şi, așa cum repetă familia regală, „acum depinde de el să decidă”.