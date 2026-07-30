Încă o dronă depistată la granița României. S-a dat RO-Alert, oamenii din Tulcea au fost avertizați să se adăpostească

1 minut de citit Publicat la 09:54 30 Iul 2026 Modificat la 09:54 30 Iul 2026

MApN a detectat ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi dimineață un nou mesaj RO-Alert, după ce radarele Armatei au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. Autoritățile au avertizat că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și le-au cerut oamenilor să se adăpostească.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

Alerta a fost emisă pentru o perioadă estimată de 90 de minute. ISU Tulcea a anunţat ulterior că alerta aeriană a încetat după 40 de minute.

Oamenii au primit RO-Alert

ISU Delta a transmis, joi, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

Populaţia este îndemnată să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

O nouă alertă, la doar o zi după ce două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Și miercuri, radarele MApN au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord-vest de Insula Șerpilor.

Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat la ora 10:57 pentru a urmări situația și pentru a proteja spațiul aerian al României.

Locuitorii din Tulcea au primit atunci un mesaj RO-Alert. Țintele au rămas în spațiul aerian ucrainean, iar alerta a încetat la ora 11:30. Ulterior, pe teritoriul Ucrainei au fost raportate explozii.