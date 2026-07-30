Un „obiect neindentificat” s-a prăbușit și a explodat într-un sat din Polonia, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei

3 minute de citit Publicat la 10:08 30 Iul 2026 Modificat la 10:15 30 Iul 2026

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Un obiect neidentificat s-a prăbușit, joi dimineață, într-un sat polonez aflat la aproximativ 95 de kilometri de granița cu Ucraina, provocând o explozie, au declarat autoritățile poloneze, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. Proiectilul s-a prăbușit într-o zonă neamenajată din apropierea satului Tarnawa-Kolonia din provincia Lublin, a anunțat armata poloneză, potrivit CNN.

Polonia a ridicat avioane de vânătoare ca răspuns la atacul Rusiei asupra Ucrainei, care a lovit zone întinse din țară și a ucis cel puțin opt persoane, inclusiv copii, și a lăsat mai multe persoane prinse sub dărâmături.

Potrivit autorităților poloneze, pe câmpul dintre satele Tarnawa-Kolonia și Tokary a fost găsit un crater cu o lățime de aproximativ 10 metri și fragmente împrăștiate ale obiectului neidentificat.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a efectuat un „atac masiv folosind arme de precizie cu rază lungă de acțiune de pe uscat, aer și mare”, precum și drone de atac asupra unor amplasamente militare din Ucraina, într-un comunicat postat joi pe Telegram.

Armata poloneză a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au observat cel puțin o duzină de rachete deasupra vestului Ucrainei, ceea ce reprezintă o potențială amenințare la adresa spațiului aerian polonez.

Nu este încă clar dacă obiectul neidentificat care s-a prăbușit în Polonia a fost o rachetă rusească. Însă orice potențial atac rusesc atât de adânc în teritoriul unui membru NATO ar risca să fie perceput ca o escaladare a războiului.

Polonia a ridicat frecvent avioane de luptă ca răspuns la atacurile rusești asupra vestului Ucrainei, deși acestea au intrat rareori pe teritoriul său. Avioanele de vânătoare NATO au doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez în septembrie anul trecut, denunțând Moscova pentru „comportament absolut periculos”.

În noiembrie 2022, două persoane au fost ucise după ce o rachetă de apărare aeriană ucraineană a aterizat accidental în satul polonez Przewodow, la aproximativ 6,4 kilometri vest de graniță.

Atacul de peste noapte al Rusiei asupra Ucrainei a avut loc la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Casa Albă și i-a cerut să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană.

Atacurile, care au loc în contextul în care Ucraina a înregistrat cel mai mare număr de victime civile într-o lună de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022, au ucis cel puțin o persoană în Kiev și o altă persoană în regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, potrivit autorităților locale.

„În orașul Krîvîi Rih din sudul Ucrainei, șase persoane au fost ucise după ce o rachetă balistică a lovit o casă în care locuia o familie numeroasă”, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a orașului, pe Telegram.

Printre cei uciși s-au numărat trei copii, inclusiv două fetițe de 5 și 12 ani.

Cel puțin opt alte persoane au fost rănite, a declarat Vilkul, adăugând că numărul morților ar putea crește pe măsură ce echipele de urgență lucrează pentru a elimina pagubele.

Echipele de salvare încercau, de asemenea, să salveze oamenii prinși sub dărâmături după un atac asupra orașului Liov, lângă granița cu Polonia, potrivit primarului orașului, Andrii Sadovîi. Peste două duzini de persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii.

„Sunt copii aici”

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că Rusia a lansat valuri de rachete. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat familii adăpostite în stațiile de metrou aglomerate din Kiev, cu așternuturi pe podea, sub pături, sau în corturi mici.

Unele dintre cele mai macabre scene de după atacul de joi au avut loc în Krîvîi Rih, orașul natal al lui Zelenski. Un videoclip din satul Radushne a arătat cadavre împrăștiate printre dărâmăturile unei clădiri distruse, în flăcări.

Se auzeau două femei nevăzute vorbind. „Am scos un copil. Mai sunt câțiva care zac acolo”, a spus una.

„Sunt copii aici. Sunt mulți copii”, a spus celălalt.

Cu câteva ore înainte de atac, Zelenski a declarat că a primit un raport de la forțele sale aeriene conform căruia Rusia pregătea un „atac masiv” asupra tuturor regiunilor țării.

„Există o mare probabilitate ca lovitura să aibă loc în această seară”, a avertizat Zelenski.

Depozit rusesc în flăcări

Tot joi, un depozit al retailerului rus Wildberries a luat foc în orașul Penza, din vestul țării, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul regional, Oleg Melnichenko, pe Telegram. O persoană a fost rănită, iar aproximativ 200 de persoane au fost evacuate de la fața locului, a spus Melnichenko.

Ucraina a vizat în mod repetat centrele de distribuție Wildberries, echivalentul rusesc al Amazonului, aducând războiul Moscovei și mai aproape de casă, perturbând viețile și mijloacele de trai ale rușilor de rând.

Kievul a susținut că instalațiile Wildberries sunt ținte militare legitime, deoarece aprovizionează trupele rusești din prima linie din Ucraina, lucru pe care Moscova îl neagă.