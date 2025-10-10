Obiectul interstelar 3I/ATLAS, mai vechi decât lumea noastră, i-a șocat pe savanți: Pierde apă ca un furtun de pompieri la volum maxim

Publicat la 09:53 10 Oct 2025

Obiectul interstelar 3I/ATLAS, surprins de telescopul Hubble pe 21 iulie 2025, când cometa se afla la peste 440 milioane de kilometri de Pământ. Sursă: Profimedia Images

Obiectul 3I/ATLAS - al treilea obiect din spațiul interstelar care intră în sistemul nostru - a început să împrăștie apă "ca un furtun de pompieri", cu mult înainte de a se apropia de Soare, notează Agerpres, care citează un studiu publicat pe 30 septembrie în The Astrophysical Journal Letters și semnalat vineri de Live Science.

3I/ATLAS este o cometă, iar comparația a vizat obiecte similare din sistemul nostru solar.

Cercetătorii au observat corpul ceresc împrăștiind apă neobișnuit de devreme.

Această descoperire care aruncă o lumină nouă asupra modului în care elementele constitutive ale vieții pot fi distribuite în alte sisteme planetare.

?3I/ATLAS just passed Mars: ESA caught it on camera.



A fuzzy white sphere drifting through the Martian sky.

This is the closest view of an interstellar object ever captured from another planet.#3IAtlas #ESA #Mars #NASA pic.twitter.com/BugU5sc5Ve — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) October 8, 2025

Cercetător: 3I/ATLAS ne arată că ingredientele chimice ale vieții nu sunt unice în sistemul nostru solar

Observațiile inițiale ale Telescopului Spațial James Webb indicau că 3I/ATLAS are un nivel ridicat de dioxid de carbon (CO2) raportat la apă (H2O).

În noul studiu, cercetătorii au furnizat prima dovadă clară că acesta pierde apă de la o distanță remarcabil de îndepărtată față de Soare.

"Când detectăm apă - sau chiar ecoul său ultraviolet slab - de la o cometă interstelară, citim o pagină dintr-un alt sistem planetar. Ea ne spune că ingredientele chimice ale vieții nu sunt unice pentru sistemul nostru", a declarat Dennis Bodewits, profesor de fizică la Universitatea Auburn din Alabama și co-autor al studiului.

Observatorul spațial Neil Gehrels Swift al NASA a detectat gaz hidroxil (OH) provenind de la acest obiect pe când cometa era de aproape trei ori mai departe de Soare decât Pământul, adică la o distanță de 2,9 unități astronomice.

Potrivit specialiștilor, această localizare este mult mai îndepărtată decât regiunea sistemului nostru solar unde gheața cometelor se transformă în gaz.

Cercetătorii au calculat că 3I/ATLAS pierdea la momentul respectiv aproximativ 40 de kilograme de apă pe secundă, ceea ce reprezintă echivalentul unui furtun de pompieri care funcționează la capacitate maximă.

Ce au aflat cercetătorii despre 3I/ATLAS

De la descoperirea sa în luna iulie a anului curent, oamenii de știință au folosit diverse instrumente pentru a afla tot ce se poate despre 3I/ATLAS.

Informațiile de până în prezent arată că acest obiect trece prin sistemul nostru solar cu o viteză de peste 210.000 km/h (58 de km/s), într-o traiectorie neobișnuit de plată și dreaptă.

3I/ATLAS este probabil cel mai mare obiect interstelar văzut vreodată, deși specialiștii încă lucrează pentru a-i stabili dimensiunea exactă.

Datele Telescopului Spațial Hubble sugerează că 3I/ATLAS are o lungime maximă de aproximativ 5,6 km.

3I/ATLAS ar putea fi, de asemenea, cea mai veche cometă văzută vreodată de oameni: un alt studiu indică faptul că este cu aproximativ 3 miliarde de ani mai veche decât sistemul nostru solar, vechi de 4,6 miliarde de ani.

3I/ATLAS este al treilea obiect interstelar înregistrat vreodată de oameni, după descoperirea cometei 1I/'Oumuamua în 2017 şi a cometei 2I/Borisov în 2019.

Fiecare dintre acești "oaspeți" interstelari a prezentat anumite caracteristici diferite, sugerând că ar putea exista o varietate de medii de formare a cometelor şi planetelor în Univers.

"Fiecare cometă interstelară de până acum a fost o surpriză", a declarat Zexi Xing, autor principal al studiului citat în Live Science și cercetător postdoctoral la Universitatea Auburn.

"Oumuamua era uscată, Borisov era bogată în monoxid de carbon, iar acum ATLAS eliberează apă la o distanță la care nu ne așteptam. Fiecare dintre ele rescrie ceea ce credeam că știm despre modul în care planetele şi cometele se formează în jurul stelelor", a adăugat el.