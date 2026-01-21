De ce poartă Emmanuel Macron ochelari de soare în interior, la Davos

2 minute de citit Publicat la 17:54 21 Ian 2026 Modificat la 18:00 21 Ian 2026

Emmanuel Macron a purtat ochelari de soare în timpul discursului susținut marți la Davos FOTO: Hepta

În timp ce vorbea la summitul de la Davos, marți, președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția cu remarci dure la adresa liderului american Donald Trump, din cauza amenințării acestuia de a impune tarife vamale pentru opt țări europene care se opun propunerii sale de preluare a Groenlandei. Dar ochelarii de soare pe care i-a purtat, deși era la interior, au produs o impresie și mai puternică. A doua zi, în discursul său, chiar și Donald Trump i-a menționat.

Liderul francez a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, cu lentile albastre reflectorizante, în timp ce se adresa liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial.

Deși Macron nu a explicat motivul acestui accesoriu în timpul discursului său, presa franceză l-a pus pe seama unei afecțiuni medicale, potrivit BBC.

Săptămâna trecută, el a apărut la un eveniment militar în sudul Franței cu un ochi roșu și, la un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari de soare.

Adresându-se trupelor, el a minimalizat afecțiunea și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”, adăugând: „Vă rog să iertați aspectul inestetic al ochiului meu”.

Macron a și glumit pe seama situației, numind-o „l’œil du tigre” sau „ochiul tigrului”, o referire la piesa trupei rock Survivor, folosită în filmul din 1982 Rocky III.

„Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare”, a spus el.

Presa franceză a relatat că Macron pare să fi avut o hemoragie subconjunctivală, adică spargerea unui vas de sânge la nivelul ochiului.

Aceasta este inofensivă, nedureroasă și nu afectează vederea. De asemenea, nu provoacă leziuni permanente ale ochiului, întrucât, de obicei, dispare în decurs de aproximativ două săptămâni.

Uneori apare atunci când o persoană strănută sau tușește puternic ori își atinge sau freacă ochiul. Persoanele cu diabet și hipertensiune arterială prezintă un risc mai mare de a suferi de această afecțiune.

Deși ochelarii de soare nu sunt necesari pentru protejarea vederii, cei care au această problemă pot alege să poarte ochelari pentru a evita atragerea atenției.

Macron „a optat pentru acest stil din motive estetice, pentru că este o figură publică”, a declarat medicul și comentatorul media Jimmy Mohamed pentru postul francez RTL.

„Unii oameni ar putea crede că este bolnav, așa că, pentru a evita să fie fotografiat în această stare, a decis să poarte ochelari de soare. Ochelarii îi protejează imaginea, dar nu neapărat ochiul”.

Decizia sa a stârnit discuții pe rețelele sociale, unde unii l-au numit pe Macron „kéké”, un termen de argou francez pentru un fanfaron.

Alții au glumit spunând că este un „cyborg” sau că îl imită pe actorul hollywoodian Tom Cruise în Top Gun, filmul din 1986 care a transformat ochelarii tip aviator într-o declarație de modă.

În discursul pe care l-a ținut purtând ochelarii de soare, Macron a avertizat asupra unei orientări către autocrație și către „o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare” și în care „ambițiile imperiale reapar”.

Acest lucru este cu atât mai grav atunci când aceste tarife sunt „folosite ca pârghie împotriva suveranității teritoriale”, a spus el.

Trump a amenințat, de asemenea, că va impune tarife de 200% asupra importurilor de vin și șampanie franțuzești, din cauza refuzului Franței de a se alătura „Consiliului Păcii” propus de el pentru Gaza.