Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la o bază militară din Franţa: "Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut"

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a apărut cu ochiul drept roşu joi, la un eveniment dedicat armatei, organizat la baza aeriană militară din Istres, aflată în sudul ţării, a relatat AP. În timpul declaraţiilor, liderul francez a glumit pe seama aspectului său şi a precizat că nu este nimic grav. "Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut al ochiului meu", a spus Emmanuel Macron, referindu-se, de fapt, la vase de sânge sparte la ochi. Afecţiunea oculară se numeşte hemoragia subconjunctivală.

În vârstă de 48 de ani, președintele Emmanuel Macron, a glumit joi, în timpul unui discurs de Anul Nou adresat forțelor armate franceze, despre o afecțiune oculară "complet inofensivă" cu care se confruntă în prezent. Şi asta pentru că i s-au spart câteva vase de sânge la ochiul drept.

"Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut al ochiului meu", a spus Macron la începutul discursului său, susţinut la baza aeriană din Istres, în Bouches-du-Rhône, în sudul Franței. Ulterior, el a mai spus: "Este, desigur, ceva complet inofensiv". Înainte să apară în faţa oficialilor cu rang înalt, el purtase ochelari de soare.

› Vezi galeria foto ‹

"Să vedeți în asta doar o trimitere neintenționată la «Ochiul tigrului»… Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare", a glumit el, făcând aparent referire la piesa "Eye of the Tiger", celebrul cântec al trupei rock americane Survivor, din filmul "Rocky III" (1982), cu Sylvester Stallone în rolul principal.

Discursul lui Emmanuel Macron a abordat principalele provocări pentru armată în 2026, de la accelerarea procesului de reînarmare a Franței și continuarea sprijinului pentru Ucraina, până la decizia de a trimite trupe în Groenlanda, ca gest de susținere pentru Danemarca. Liderul Franţei a evocat un buget de 64 de miliarde de euro destinat armatei începând din 2027.

Emmanuel Macron: Suntem în raza de acțiune a rachetelor rusești

Președintele francez a avertizat joi că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află "în raza de acțiune a rachetelor rusești", apreciind în același timp că în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev "Coaliția de Voință" a reușit să înlocuiască SUA, relatează EFE, conform Agerpres.

Într-un discurs adresat forțelor armate, Macron a afirmat că lansarea unei a doua rachete Oreșnik în Ucraina săptămâna trecută evidențiază amenințarea crescândă din partea Rusiei, în fața căreia armata franceză trebuie să fie pregătită, potrivit lui.

"Pentru cei care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acțiune a rachetelor lor', a subliniat președintele Macron, evocând că rachetele Oreșnik pot transporta focoase nucleare.

"Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt", a afirmat Emmanuel Macron, care a făcut apel la cooperarea cu Germania și Regatul Unit pentru "a avansa în capacitățile de foc de mare profunzime" pentru "a crește credibilitatea și a susține descurajarea nucleară", așa cum a făcut deja Rusia.

Emmanuel Macron, care și-a pronunțat discursul la baza militară Istres (sud-estul țării), a recunoscut că Europa are un decalaj în privința anumitor capacități, ca în cazul dronelor, ceea ce s-a văzut în războiul din Ucraina, dar a subliniat capacitățile acesteia în alte domenii, cum ar fi cel al informațiilor militare, unde, a afirmat el, Franța a înlocuit SUA.

"În timp ce Ucraina depindea în esență de capacitățile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franța", a mai precizat șeful statului francez.

Macron a subliniat de asemenea succesul "Coaliției de Voință", formată în sprijinul Ucrainei și care a reușit, potrivit lui, să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, care a slăbit de la sosirea lui Donald Trump, la Casa Albă.

"Întregul sprijin pentru Ucraina, finanțarea în războiul său de rezistență vine în proporție de 100% de la Coaliția de Voință", a adăugat Macron, apreciind că este vorba de un semnal puternic privind capacitățile sale militare.

În același timp, el a subliniat progresele înregistrate de acest grup de circa 34 de țări, provenind atât din Uniunea Europeană, cât și din afara acesteia în furnizarea de garanții de securitate Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistițiu.

"Trimitem un semnal puternic partenerilor noștri ucraineni, celorlalți europeni și lumii întregi că suntem pregătiți. Suntem pregătiți să susținem acest efort de rezistență. Suntem pregătiți să descurajăm noi agresiuni și să menținem pacea pe teritoriul nostru", a declarat președintele francez.

Coaliția de voință este dispusă să "garanteze pacea în mod credibil", cu angajamente privind controlul în zona liniei de încetare a focului, de reconstruire a armatei ucrainene și alte garanții de securitate, a spus el.

În acest sens, Macron a subliniat crearea 'pentru prima dată în istorie' a unui comandament franco-britanic unificat și a salutat sprijinul obținut din partea SUA.

"Este un progres enorm și istoric care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării", a afirmat președintele francez, subliniind că războiul din Ucraina a evidențiat necesitatea consolidării capacităților militare pe "bătrânul continent' în fața 'amenințărilor în creștere".