Trump îl ironizează pe Macron, după ce președintele francez a apărut cu ochelari de soare la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”

Tensiunile dintre cei doi președinți sunt la un nivel istoric. Foto: colaj Profimedia Images/Getty Images

Președintele american Donald Trump l-a ironizat, din nou, pe omologul său francez, Emmanuel Macron, de data aceasta în legătură cu ochelarii de soare pe care acesta din urmă i-a purtat. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, președintele SUA a afirmat că atunci când l-a văzut pe Macron cu ochelarii la ochi s-a întrebat „ce naiba s-a întâmplat”. Ulterior, a spus că îl place pe președintele francez deși „e greu de crezut”.

După ce a apărut la Forumul Economic de la Davos purtând o pereche de ochelari tip aviator la ochi, din cauza unei infecții la ochi, președintele Donald Trump nu a ratat ocazia discursului său pentru a-l ironiza pe Emmanuel Macron.

„L-am văzut ieri cu ochelarii aceia frumoși de soare. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Donald Trump, ironie întâmpinată cu râsete din sală.

„De fapt chiar îmi place de el, chiar dacă e greu de crezut”, a adăugat președintele american referitor la Emmanuel Macron.

Tensiunile dintre cei doi președinți sunt la un nivel istoric, după ce SUA a amenințat cu tarife comerciale suplimentare țările care se opun anexării Groenlandei de către Statele Unite. Potrivit presei internaționale, Emmanuel Macron l-a invitat pe Donald Trump la cină, în Paris, într-una din zilele în care se află în Europa, dar liderul american ar fi refuzat.

Nu este prima dată când Donald Trump îl ironizează pe Emmanuel Macron în discursurile sale. Într-un discurs la o reuniune a republicanilor din Camera Reprezentanților, președintele american l-a imitat pe omologul său din Franța, pe care liderul american susține că l-a forțat să crească prețul medicamentelor din Franța, într-o discuție negată însă de Palatul Elysee.