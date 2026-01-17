Macron, răspuns dur pentru Trump: Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu își au locul. Europenii vor răspunde

Foto: Profimedia Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, îi răspunde tăios lui Donald Trump după ce acesta a anunțat tarife împotriva aliaților săi ca pedeapsă pentru că nu este lăsat să anexeze Groenlanda. Liderul de la Paris a spus că „intimidările și amenințările nu vor funcționa” împotriva Europei și că „amenințarea cu tarife este inacceptabilă și nu-și are locul în această conversație”.

„Franța este angajată să protejeze suveranitatea și independența statelor, în Europa și în alte locuri. Pe baza acestui angajament alegem cum acționăm.

Asta arată atașamentul nostru față de Organizația Națiunilor Unite și față de Cartă.

Pe această bază sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și de aceea am și creat o coaliție a a voluntarilor pentru a obține o pace durabilă și robustă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noastră.

Tot pe această bază am decis și să ne alăturăm exercițiului anunțat de Danemarca și de Groenlanda. Nu dăm înapoi de la acastă decizie. Mai ales pentru că are legătură cu securitatea din zona arctică și de la frontierele noastre din Europa.

Nicio formă de intimidare sau de amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume unde ne confruntăm cu astfel de situații.

Amenințările cu tarifele sunt inacceptabile și nu-și au locul în această conversație. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată dacă vor fi confirmate. Vom ști cum să păstrăm suveranitatea Europei.

În acest spirit voi vorbi cu partenerii noștri europeni”, a scris Emmanuel Macron, sâmbătă seară, pe Twitter.

Trump își amenință din nou aliații

Donald Trump a anunțat că-i va pedepsi cu tarife pe aliații săi europeni care au criticat dorința sa de a anexa Groenlanda și care încă se opun ocupării acestui teritoriu de către SUA, relatează BBC.

Anunțul incredibil de la Casa Albă a fost făcut pe rețelele sociale. Trump a spus că tarifele, care urmează să intre în vigoare pe 1 februarie, vor rămâne active „până când un acord se va agrea pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei de către SUA”.

Trump a nominalizat și țările care sunt ținta acestor taxe – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda. Tarifele impuse vor fi de zece la sută pentru toate bunurile care vin din Europa spre SUA.

Președintele SUA a amenințat și că tarifele vor crește la 25% pe 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord.

„Este timpul ca Danemarca să ne plătească”, a spus președintele SUA, spunând că o astfel de „plată” este adecvată după „secole”.

„Pacea mondială este la mijloc. China vrea Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în legătură cu asta”, repetând din nou afirmația falsă că insula e „protejată de două sănii trase de câini”.

El a spus și că țările care sunt ținta tarifelor„joacă un joc periculos” după ce au trimis trupe în Groenlanda „pentru scopuri necunoscute”.

„Măsuri ferme vor fi luate pentru a evita această situație potențial periculoasă rapid și fără echivoc”.