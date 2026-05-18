Semnale de alarmă din China pentru economia globală: Producția și consumul încetinesc, investițiile scad

1 minut de citit Publicat la 18:17 18 Mai 2026 Modificat la 18:17 18 Mai 2026

China se confruntă încă cu consecințele asupra gospodăriilor ale unei încetiniri prelungite a sectorului imobiliar. FOTO: Profimedia Images

Producția industrială a Chinei a crescut într-un ritm mai lent luna trecută, în timp ce vânzările cu amănuntul au rămas practic stagnante, deoarece cererea internă lentă a afectat a doua cea mai mare economie a lumii, potrivit Financial Times.

Producția industrială a crescut cu 4,1% în aprilie față de anul precedent, au arătat datele oficiale de luni, sub nivelul unui sondaj Bloomberg realizat în rândul analiștilor, care prognoza o creștere de 6% și cifra de 5,7% de luna trecută.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2% față de anul precedent, puțin schimbate și mai mici decât previziunile analiștilor de creștere de 2% și de 1,7% de luna trecută.

Un raport Moody's Analytics, înainte de publicare, a menționat „o economie internă lentă și un sentiment scăzut al investitorilor”.

Întreprinderile de stat au condus o mare parte din cheltuielile interne, în timp ce creșterea industriei prelucrătoare, în special în sectoarele de înaltă tehnologie, a propulsat producția industrială.

China se confruntă încă cu consecințele asupra gospodăriilor ale unei încetiniri prelungite a sectorului imobiliar. Factorii de decizie politică au încercat să compenseze pierderea activității economice prin investiții în infrastructură și producție.

Exporturile au crescut rapid în ciuda războiului comercial al președintelui american Donald Trump. Un armistițiu între cele două puteri, convenit de Trump și liderul chinez Xi Jinping în octombrie și confirmat săptămâna trecută, a contribuit la stimularea creșterii economice.

Datele publicate de Biroul Național de Statistică au arătat, de asemenea, că investițiile în active fixe au scăzut cu 1,6% între ianuarie și aprilie, comparativ cu un câștig de 1,7% în luna precedentă și previziunile analiștilor de 1,7%.