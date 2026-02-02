"Țarul criptomonedelor”, arestat la Moscova. Igor Runets conduce cea mai mare companie de minat bitcoin din Rusia

2 minute de citit Publicat la 14:26 02 Feb 2026 Modificat la 14:26 02 Feb 2026

Considerat un “țar al pieței criptomonedelor”, Igor Runets a pus bazele unuia dintre cei mai importanți jucători din domeniu din Rusia. Sursă colaj: Hepta

Fondatorul și directorul executiv al firmei rusești de minat bitcoin BitRiver, Igor Runets, a fost reținut de autoritățile ruse și acuzat de multiple capete de acuzare de evaziune fiscală, potrivit Bloomberg.

Considerat un “țar al pieței criptomonedelor” pentru influența sa majoră în industria minării, Igor Runets a pus bazele unuia dintre cei mai importanți jucători din domeniu din Rusia.

Cazul este o culminare a problemelor cu care se confruntă BitRiver în urma sancțiunilor, pierderii partenerilor și reducerilor operaționale.

Odată un beneficiar major al energiei ieftine din Rusia, firma se confruntă acum cu provocări juridice, financiare și de reputație.

Publicația rusă RBK a relatat că Runets a fost reținut vineri și ulterior acuzat de trei capete de acuzare legate de presupusa ascundere de active pentru a eluda impozitele.

Citând documente din instanță, rapoartele au precizat că acuzațiile au fost depuse oficial sâmbătă de Tribunalul din Moscova.

Runets, plasat în arest la domiciliu

Instanța a ordonat ca Runets să fie plasat în arest la domiciliu, o decizie care a intrat în vigoare în aceeași zi. Echipa sa juridică are termen până miercuri pentru a contesta decizia.

Dacă nu se depune niciun apel sau dacă acesta este respins, Runets va rămâne în arest la domiciliu pe durata anchetei și a oricăror proceduri ulterioare ale procesului.

Fondată în 2017, BitRiver a devenit unul dintre cei mai mari operatori de minerit bitcoin din Rusia, administrând centre de date la scară largă în Siberia și oferind servicii de infrastructură minieră clienților corporativi.

Compania s-a extins rapid în timpul boom-ului mineritului cripto, beneficiind de accesul la energie relativ ieftină în regiune.

La sfârșitul anului 2024, Bloomberg a estimat averea netă a lui Runets la aproximativ 230 de milioane de dolari, legată în mare parte de rolul său în sectorul mineritului cripto.

Soarta BitRiver a fost sub presiune în ultimii ani. Compania a fost sancționată de Departamentul Trezoreriei SUA la mijlocul anului 2022 din cauza legăturilor sale cu Rusia în urma invaziei Ucrainei. Sancțiunile i-au restricționat accesul la piețele și partenerii occidentali.

În 2023, grupul financiar japonez SBI și-a încheiat relația cu BitRiver, retragându-se din Rusia.

Potrivit Kommersant, BitRiver a redus ulterior costurile, a redus operațiunile la sfârșitul anului 2024 și a întârziat plățile salariale către personal.

Dificultățile firmei au continuat în 2025, când furnizorii de energie electrică au intentat procese, susținând că BitRiver nu a livrat echipamente în ciuda primirii de plăți în avans.

După cum s-a raportat, sectorul industrial de minerit cripto din Rusia a continuat să se extindă în 2024, cei mai mari doi operatori ai țării, BitRiver și Intelion, generând venituri combinate de 200 de milioane de dolari și reprezentând mai mult de jumătate din piața legală.

BitRiver a rămas liderul pieței, raportând venituri de aproximativ 129 de milioane de dolari în 2024 și operând aproximativ 175.000 de platforme de minerit în 15 centre de date, consumând 533 de megawați de energie.

Cea mai mare prezență a companiei rămâne în regiunea Irkutsk, primul centru major de minerit de bitcoin din Rusia, unde activitatea tot mai mare a pus presiune pe rețeaua electrică regională, în timp ce facilități suplimentare se întind pe mai multe locații siberiene și regionale.