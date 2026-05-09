Cristi Chivu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, după ce a devenit campion cu Inter. Mesajul transmis de Suveranul Pontif

Fostul internaţional român Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano. FOTO: Inter/Facebook

Papa Leon al XIV-lea l-a primit sâmbătă pe Cristian Chivu în audiență la Vatican, însoțit de echipa clubului de fotbal ”Internazionale Milano”, care a câștigat campionatul Italiei în actualul sezon.

”Bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, tehnicienilor și numeroșilor suporteri și susținători pentru obiectivul pe care l-ați atins”, a spus papa în salutul său, potrivit Vatican News.

› Vezi galeria foto ‹

”Cu siguranță, acesta este pentru voi un moment de mare bucurie și sunt fericit că m-ați făcut părtaș. Este un obiectiv care a fost atins datorită unui mare efort, jocului de echipă, disciplinei și perseverenței pe care ați știut să le păstrați atât în momentele înălțătoare – ca la ultimul meci, când ați sărbătorit deja - cât și în cele grele, fără a vă descuraja și a vă resemna. De aceea, în timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri.

Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a adăugat spontan pontiful, ”pentru că tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele și ceea ce faceți voi are un impact care poate fi pozitiv ori negativ pentru viața tinerilor. Să vă gândiți la această mare responsabilitate pe care o aveți, iată ceea ce aș vrea cu adevărat să vă spun”.

Fostul internaţional român Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal.

Clubul Inter Milano, unul din cele mai titrate în competițiile din Europa și la nivel intercontinental, a cucerit de 21 de ori titlul de campioană a Italiei și de 9 ori cupa Italiei. De adăugat că pe 13 mai a.c., FC Inter Milano va juca finala Cupei Italiei cu SS Lazio.