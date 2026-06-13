Un avion militar de fabricație rusească s-a prăbușit în India

1 minut de citit Publicat la 11:30 13 Iun 2026 Modificat la 11:42 13 Iun 2026

Aparat Antonov AN-32 al Forțelor aeriene indiene. Sursă foto: Wikimedia Commons

Un avion militar de transport de tip Antonov AN-32, aparţinând Forţelor Aeriene Indiene, s-a prăbuşit sâmbătă în timp ce încerca să aterizeze la baza aeriană Jorhat din nord-estul Indiei, scrie Agerpres, care citează AFP.

"Un AN-32 al IAF s-a prăbuşit astăzi în timp ce ateriza la Jorhat. A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului", au comunicat autoritățile indiene într-un scurt comunicat fără a oferi un bilanţ imediat al victimelor sau a specifica numărul de persoane aflate la bord.

Mai multe publicații indiene au difuzat imagini cu nori groşi de fum negru care se ridicau deasupra bazei și imagini cu fuselajul distrus al aeronavei de fabricaţie rusească, înconjurat de militari în uniformă.

Imaginile s-au răspândit și pe rețelele sociale.

?? An Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed on landing at Jorhat Air Force Station in Assam, bursting into flames.



The pilot is feared dead, although there's no official confirmation on casualties or injuries yet.



Writer: Ianpic.twitter.com/uy1J6px8Sb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Nu este primul incident aviatic care implică o aeronavă Antonov AN-32 în India.

În 2019, un aparat de același tip, care a decolat tot de la bază aeriană Jorhat, s-a prăbuşit în statul Arunachal Pradesh, lângă graniţa cu China.

Au murit atunci toţi cei 13 pasageri şi membri ai echipajului.

Forţele Aeriene Indiene operează aproximativ 100 de astfel de vechi aeronave de fabricaţie rusească, care îndeplinesc numeroase misiuni de transport.