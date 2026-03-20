Meteorologii au prelungit codul galben de vânt puternic până sâmbătă, în cinci județe și în București

<1 minut de citit Publicat la 10:56 20 Mar 2026 Modificat la 11:01 20 Mar 2026

Potrivit meteorologilor, vântul va bate cu până la 65 de kilometri pe oră. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit codul galben de vânt puternic, valabil în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița, Călărași și în municipiul București, până sâmbătă după-amiaza. De asemenea, în Capitală va ploua slab.

Potrivit ANM, vântul va avea viteze de 50-65 de kilometri pe oră.

Avertizarea este valabilă între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

În zona municipiului Bucureşti, vineri cerul va fi temporar noros, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări de 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în general închisă, iar spre dimineaţă va ploua slab. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua (viteze la rafală de 50...60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi închisă şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.