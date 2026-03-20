O bătrână din Italia a creat o confuzie uriașă după ce a vrut să-i lase averea badantei sale din Moldova. Testamentul a fost anulat

Tribunalul din Reggio Emilia, Italia, a anulat testamentul olograf al unei italience, care era îngrijită de două femei din Moldova cu același prenume, de aceea nu s-a ştiut căreia dintre cele două îngrijitoare îi revenea moştenirea în valoare de 100.000 de euro. Ceilalți moștenitori au contestat testamentul.

„La moartea mea, doresc să las un gând pentru îngrijitoarea mea, Valentina, în valoare de 100.000 de euro ”, un testament olograf care nu ar trebui să lase loc de îndoială, însă tribunalul din Reggio Emilia a trebuit să declare nul testamentul unei femei în vârstă. De fapt, italianca avea două îngrijitoare , cu același nume și din aceeași localitate, iar judecătorului i-a fost imposibil să stabilească care dintre cele două îngrijitoare urma să primească cei 100.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Bătrâna a murit în 2024 și a întocmit un testament olograf în care lăsase o sumă de bani îngrijitoarei sale, Valentina, iar restul moștenitorilor săi legitimi , așa că una dintre cele două îngrijitoare le ceruse moștenitorilor cei 100.000 de euro și reușise inițial să obțină o ordonanță judecătorească prin care moștenitorii erau obligaţi să-i dea banii din testament. Însă, când au contestat hotărârea, moștenitorii au reușit să-l convingă pe judecător că nu exista o certitudine absolută cu privire la care dintre cele două îngrijitoare cu acelaşi prenume avea dreptul la bani.

Moștenitorii femeii, cărora li s-a înmânat hotărîrea judecătorească, în cadrul procedurii judiciare, prin intermediul avocaților lor, au ridicat mai multe obiecţii legate de testamentul olograf al femeii , afirmând că, în realitate, existau două, unul din 2018 și celălalt din 2023 , și că femeia avea probleme cognitive grave în ultimii ani de viață, dar mai ales că în partea referitoare la cei 100.000 de euro au evidențiat ambiguitatea care reiese din testamentul din 2018 , tocmai în ceea ce privește identificarea beneficiarei moștenirii.

În acest sens, au subliniat că testamentul conținea indicația generică, în calitate de beneficiar al moștenirii, pentru „Valentina îngrijitoarea mea”, fără a-i specifica numele de familie, în timp ce femeia era îngrijită de două femei cu același nume, iar acest lucru a generat incertitudine cu privire la cine era destinatarul real al banilor. „Este imposibil de stabilit care dintre cele două are dreptul la cei 100.000 de euro.”

Judecătorul Damiano Dazzi de la Tribunalul Ordinar din Reggio Emilia , Secția I Civilă, în hotărârea sa, a dat câștig de cauză moștenitorilor: „Este de necontestat faptul că defuncta a fost îngrijită de două femei moldovence, ambele pe nume «Valentina», care se schimbau pe rând atunci când una dintre cele două pleca în vacanță. Prin urmare, nu este sigur că persoana indicată generic în testament drept «Valentina», beneficiară a sumei este îngrijitoarea care a dat în judecată moștenitorii doamnei în vârstă, având în vedere că numele de familie nu este indicat în testament și că a existat o altă îngrijitoare pe nume «Valentina» care a îngrijit-o pe doamnă în aceeași perioadă.”

În cele din urmă, potrivit instanței , în instanță au apărut și dovezi privind starea de declin cognitiv grav al femeii în acei ani, „și, prin urmare, nu se poate exclude faptul că doamna le-ar fi putut confunda pe cele două îngrijitoare cu acelaşi prenume”.

​În plus, îngrijitoarea moldoveancă, nu doar că a pierdut dreptul la moștenirea de 100.000 de euro, dar instanța a obligat-o să suporte și cheltuielile de judecată. Suma pe care moldoveanca trebuie să o achite acum se ridică la aproximativ 14.000 de euro.