Elite din mediul academic, supraveghere și piețele financiare, reunite la Brașov sub umbrela ISF

Elite din zona de supraveghere, din mediul academic și din piețele financiare s-au reunit la Hotel Kronwell din Brașov, pentru cea de-a zecea ediție a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare (ECFS), organizată de Institutul de Studii Financiare (ISF) sub egida Money Week, pe 19 și 20 martie, având ca partener institutional ASF și partener media Antena 3 CNN.

În deschiderea conferinței, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a vorbit despre legăturile directe între educația financiară modernă, siguranța piețelor financiare și aderarea României la clubul select al țărilor dezvoltate (OCDE).

“Digitalizarea pur și simplu nu este panaceul pe care ni-l dorim. Cred ca educația financiară este un panaceu. Supravegherea devine o disciplină a tehnologiei. Viteza de sofisticare a instrumentelor de plată o ia înainte. Educația financiară nu face decât să reducă acest gap. Partea bună a educației financiare este că ea rămâne și creează efecte pe termen lung.

Partea mai puțin bună este că are livrabile generaționale. Nu se întâmplă instant și astfel de evenimente, cum este ECFS, trebuie să aibă loc tot timpul. Trebuie consecvență, perseverență. Parcursul pe care România este bine așezată, cel către OCDE, demonstrează că atunci când se fac eforturi comune apar și reușite importante. Alături de colegii din ASF și BNR am fost puternic angrenați în acest proces. Acum avem un cadru legislativ emancipat, modernizat. Parcursul către OECD a atins tot spectrul legislativ. Aderarea nu este nici pe departe destinația finală ci este doar începutul. Trebuie să valorizăm acele diferențe competitive pe care ni le va oferi aderarea la OCDE“, a declarat președintele ASF.

La rândul său, prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu, a punctat: “ Vă asigur că acest demers reprezintă consolidarea unui dialog important. Protecția consumatorilor devine o responsabilitate majoră în contextul evoluției tehnologiei. Oamenii sunt expuși unor servicii și produse foarte complexe. Riscurile ca volatilitatea crescută sunt mari. Rolul nostru este să asigurăm un cadru în care inovația să continue. E nevoie de un cadru în care siguranța consumatorului să fie cheia de boltă. Aceasta presupune o comunicare cât mai clară.

Educația financiară este primul nivel de protecție în acest sens. Unul dintre obiectivele ASF și una dintre priorități este creșterea gradului de educație financiară. Ne adresăm tuturor persoanelor active, firmelor, inclusiv celor care trebuie să își facă un plan de pensionare. Vorbim despre pensii și celor de 20 de ani pentru că pensia aduce un viitor predictibil. Privind spre viitor, pentru că vorbim despre o combinație, aș lansa și o temă pentru anul viitor, anume impactul noilor tehnologii.”

Referitor la aderarea României la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE), Valentin Ionescu, președintele ISF, a subliniat, ca și antevorbitorii tăi, că este foarte important cum vom evolua în cadrul grupului țărilor dezvoltate, chiar mai important decât faptul că vom adera.

“Mesajul esențial este că OCDE nu reprezintă doar o destinație, ci un catalizator. Beneficiile nu sunt instantanee, dar sunt reale și cumulative. Ele depind însă de consecvența reformelor și de capacitatea noastră de a transforma standardele în practici de zi cu zi. România are astăzi oportunitatea nu doar de a adera, ci de a-și redefini modelul de dezvoltare economică pe baze mai solide, mai transparente și mai competitive”, a mai spus Valentin Ionescu.

Acesta a continuat: “În sectorul financiar, observăm o accelerare a digitalizării, o diversificare a produselor și o atenție mai mare acordată protecției consumatorilor și educației financiare. În același timp, companiile sunt supuse unei presiuni crescute pentru transparență, responsabilitate și performanță, inclusiv prin integrarea criteriilor ESG și printr-un rol mai activ al consiliilor de administrație. Piețele de capital devin mai lichide și mai atractive, iar interesul investitorilor instituționali confirmă faptul că România este percepută tot mai mult ca o piață în consolidare, nu doar ca una emergentă”.

Directorul ISF, Marian Siminică, amintește că România pleacă de la un nivel scăzut de educație financiară, dar face pași în acest sens.

“Avem un nivel de educație scăzut. Studiile ne plasează în partea de jos a clasamentului. Se observă, totuși, din statistici, o creștere a nivelului de educație financiară. Nu a fost o creștere substanțială, însă foarte multe state din zonă au înregistrat scăderi. Urmează un alt exercițiu al OECD anul acest și sperăm să marcheze rezultatele muncii din ultimii 10 ani. Atât ISF cât și ASF, BNR și piețele rulează programe de educațșie financiară. Dacă reușim să facem o hartă a deficitului de cunoștințe cred că am putea atinge obiectivele mult mai repede. Maturizarea piețelor financiare s-a datorat și educației financiare“, a transmis directorul ISF.

Alexandru Ciuncan, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), a făcut o comparație cu România de acum 10 ani, arătând progresele pe care le-am făcut în domeniile financiare, dar și problemele care persistă. El arătat că cel mai important lucru pentru industria asigurărilor este că, după o lungă perioadă de scădere sau stagnare, înrederea consumatorilor a început să crească, ajungând la aproape de media europeană (41% față de 50%). Pe de altă parte, Ciuncan a subliniat că avem încă un deficit masiv de protecție, exemplificând cu asigurările de locuință (24% în România față de 62% media europeană), CASCO (doar 11% în România față de 57% media europeană) sau cele de viață, unde suntem de trei ori sub medie. În opinia sa, statul poate ajuta la consolidarea acoperirii prin asigurare, mărind deductibilitățile deja existente sau intoducând noi facilități.

O conferință specială

Conferința de anul acesta este cu atât mai importantă cu cât țara noastră este foarte aproape de a își atinge obiectivul, în condițiile în care OCDE validează evoluția țării noastre, capitol cu capitol. Cel mai recent, Ministerul Finanțelor a anunțat că a primit aviz pozitiv de la OCDE, iar cu doar o lună înainte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) primise avizul pentru piețele financiare non bancare.

O altă temă care a fost abordată anul acesta la ECFS este cea a soluționării amiabile a conflictelor între consumatori și furnizorii de servicii financiare. Sub umbrela ASF , funcționează în România Sal-Fin, organism care a reușit să ajute mii de consumatori aflați în conflict cu furnizorii de servicii, mai ales din zona asigurărilor.

Examinarea litigiilor supuse SAL-Fin este gratuită și se realizează de către conciliatori independenți și imparțiali înscriși în Registrul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice cu pregătire și cu experiență profesională, atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe căi alternative.

SAL-Fin este singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor care organizează și administrează proceduri SAL, pe domeniile în care ASF are competență și este unica entitate la nivel național membră a rețelei europene de profil FIN-NET. Dezvoltarea capacității SAL-Fin vine în sprijinul atât al consumatorilor, prin creșterea capacității de procesare a dosarelor, cât și în sprijinul comercianților, care au astfel la îndemână o modalitate eficientă de a rezolva eventualele dispute cu clienții.

Teme fundamentale și speakeri de elită și la ediția 2026 a ECFS

Ca în fiecare an, ediția 2026 a ECFS beneficiază de speakeri și audiență de elită din zona academică, a supravegherii și a piețelor financiare. Redăm ,mai jos, doar o parte a specialiștilor care vor avea prezentări:

