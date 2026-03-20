ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea de Florii și de Paște

1 minut de citit Publicat la 09:19 20 Mar 2026 Modificat la 09:19 20 Mar 2026

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, de Paște. Sursa foto: Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 martie - 20 aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mai ridicate în prima parte a lunii aprilie, urmând ca mai apoi să se apropie de cele normale pentru această perioadă. Totodată, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 23-30 martie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice şi estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în extremitatea de sud a ţării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 30 martie - 6 aprilie

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai coborâte în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

Prognoza meteo de Paște

Potrivit ANM, în Săptămâna Mare și de Paște, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 6-13 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 13-20 aprilie

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.