Parlamentarii au lăsat sala de plen plină de gunoaie după dezbaterile pe buget: cutii de pizza, pungi, doze și sticle goale

Surse Antena 3 CNN au spus că unii dintre politicieni au mâncat şaorma.

Cutii de pizza, pungi cu covrigei, doze de suc şi sticle goale au rămas joi noaptea pe băncile din plenul Camerei Deputaților și Senatului, unde parlamentarii s-au reunit pentru votul asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026 și al celui privind asigurările sociale. La ședință Parlamentului a participat şi premierul României, Ilie Bolojan, iar vineri dimineaţa, dezbaterile au fost reluate.

Întrebat cine a strâns după aleşii românilor, deputatul USR Radu Mihaiu a răspuns: "E adevărat că a fost o zi lungă, însă, asta nu justifică faptul că fiecare nu a strâns după el ce a mâncat. Eu nu am fost unul dintre aceia care nu au strâns".

Ulterior, Radu Mihaiu a mai făcut următoarele precizări: "Sunt de acord cu dumneavoastră, nu spun că este un lucru bun ce s-a întâmplat. Spun însă că este foarte bine că s-a deblocat bugetul. Până la urmă este important să avem un buget, pentru că, aşa cum spunea şi domnul Negrescu mai devreme: faptul că nu avem buget blochează orice fel de investiţii. Asta duce în mod cinic la reducerea reficitului, pentru că nu se pot cheltui decât bani prevăzuţi în bugetul pe anul trecut (...)".

Vineri, înainte de ora prânzului, au început dezbaterile în plenul reunit pentru votul final asupra proiectului legii bugetului de stat pentru 2026, dar şi asupra celui privind asigurările sociale. Şeful Executivului, Ilie Bolojan, este şi el prezent.