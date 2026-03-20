Cartofii noi românești ajung pe tarabe la prețuri uriașe: Un kilogram s-ar putea vinde şi cu 40 de lei. Care este motivul

Primii cartofi românești ajung pe piață la un preț record anul acesta, din cauza producțiilor tot mai scăzute. Deși pleacă de la fermierii noştri cu prețuri între 20 și 25 de lei pe kilogram, cartofii ar putea să se vândă la tarabe chiar și la 40 de lei pe kilogram. Pe de altă parte, românii ar urma să plătească mai mult şi pentru pâine, care s-ar putea scumpi cu până la 10% luna aceasta, din cauza scumpirii carburanților, provocate de războiul dintre SUA-Israel și Iran. Vineri dimineaţa, litrul de benzină standard a trecut de pragul de 9 lei şi, în timp ce motorina premium a ajuns să coste câteva zile peste 10 lei.

Cartofii noi românești ajung pe mesele românilor cu câteva săptămâni înainte de Paște, sărbătorit anul acesta de creştinii ortodocşi pe 12 aprilie. Veștile nu sunt, însă, deloc bune. Din cauza iernii geroase, cantitățile sunt la jumătate față de anul trecut. Nu și prețurile. Chiar dacă fermierii își vând recolta cu 20 - 25 de lei pe kilogram, clienții vor găsi cartofii noi la tarabe chiar și cu 40 de lei pe kilogram.

"Cam prost, a fost frig rău, i-am pus din decembrie și să-i scoatem acum. Au fost cheltuieli foarte mari: şi sămânţa, și apa, curentul", a declarat Marilena Roambă, cultivatoare de cartofi.

În localitatea doljeană Dăbuleni, producătorii sunt extrem de nemulțumiți de recolta de cartofi noi din acest an. După o iarnă geroasă și cheltuieli pe care nu și le mai permit, agricultorii dintr-un solar au scos tuberculii cu o săptămână mai târziu față de anul trecut. Din nefericire, cantitatea a scăzut dramatic, au spus aceştia.

"Anul acesta sunt foarte puţini. Dacă anul trecut era în jur de un kilogram, un kilogram şi jumătate, iar anul acesta, producţia este la jumătate. Aceștia sunt primii cartofi românești chiar la noi aici în zonă, în zona Dăbuleni. Este producția foarte mică față de anul trecut și mai mititei", a spus Anişoara Duculescu, fermieră.

Agricultorii vând cartofii cu 20 - 25 de lei pe kilogram în piețe, dar la clienți ajung cu prețuri aproape duble.

"Cred că nici 15 lei nu ne-ar ajuta să rămânem cu profit, undeva la 20 lei. Mare profit n-avem la ei, dar e foarte multă patimă, foarte multă muncă, consumul mare de motorină, patimă, plantatul", a explicat Anghel Ionel producător.

În ultimii doi ani, producția de cartofi în România a scăzut dramatic. Dacă în 2023, țara noastră a produs peste 1,1 milioane de tone de cartofi, în 2024, producția a scăzut la 968 de mii de tone. Adică mai puțin cu 18 procente față de anul anterior.

În 2025, cantitatea estimată a fost de 800 de mii de tone. Țara noastră a înregistrat astfel cel mai mic randament la cartofi din Uniunea Europeană. Sub 15 tone la hectar, comparativ cu Germania sau Franța care produc peste 41 de tone la hectar.