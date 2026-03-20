Prețuri record la pompă, vineri: Benzina a trecut de pragul de 9 lei/litru. Cât costă motorina şi ce măsuri pregătește Guvernul

Românii care şi-au alimentat maşinile astăzi au plătit mai mult pentru combustibili.

S-au înregistrat noi scumpiri la pompă şi vineri, iar şoferii care şi-au alimentat în această dimineaţă maşinile au plătit cu 15 bani pe litru şi chiar 20 de bani mai mult, în comparaţie cu joi. Litrul de benzină standard a trecut de pragul de 9 lei şi, în timp ce motorina premium a ajuns să coste câteva zile peste 10 lei, cea standard se apropie şi ea de acest prag. În acest context, Guvernul se pregătește să adopte măsuri pentru a limita creșterile. Însă, pe de altă parte, Executivul a majorat suma compensată din acciză pentru transportatori, începând cu luna aprilie. Pentru consumatorii casnici, măsurile sunt încă în discuție.

Prețuri record în benzinăriile din România, vineri

Din cauza războiului din Iran, izbucnit în urmă cu aproape trei săptămâni, preţurile la carburanţi au crescut în majoritatea statelor. Scumpirile se produc de la o zi la alta, iar de joi şi până vineri dimineaţa, în unele staţii de alimentare au fost adăugaţi 15 bani la litru, iar în alte benzinării chiar şi 20 de bani.

Aşa cum puteţi observa în video-ul de mai jos, preţurile carburanţilor afişate într-o benzinărie din Bucureşti sunt destul de mari. Un litru de motorină premium costă 10,28 lei, iar cea standard se vinde cu 9,73 lei. La aceeaşi staţie de alimentare, un litru de benzină premium costă 9,78 lei, iar şoferii care o preferă pe cea standard vor plăti 9.07 lei. La Cluj-Napoca şi Iaşi, benzina standard se vinde cu 9 lei.

Cât costă un litru de motorină standard în România, vineri dimineaţa

Bucureşti – 9,73 lei;

Cluj-Napoca – 9,67 lei;

Timişoara – 9,73 lei/l;

Braşov – 9,69 lei;

Iaşi – 9,67 lei;

Craiova 9,73 lei/l.

Scumpirile la carburanţi se simt în momentul în care se face plinul, întrucât un plin de motorină ne costă cu mai bine de 70 de lei în plus, comparativ cu acum trei săptămâni. În cazul şoferilor care au maşini pe benzină, aici există o creştere de 50 lei la plin.

Carburanţii din România sunt mai scumpi decât cei din Spania, Bulgaria şi Ungaria. Rămâne de văzut ce măsuri va lua Guvernul. Ştim că sunt nişte scenarii pe masă, inclusiv scenariul în care litrul de carburant ar putea să ajungă la 12 lei, iar atunci ar putea să fie o intervenţie din partea statului. Se iau în calcul o plafonare la pompă, interzicerea exporturilor, dar şi alte măsuri.