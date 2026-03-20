Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli cere Guvernului să elimine urgent acciza la motorina din agricultură

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită, într-o scrisoare adresată Ministerului Energiei și Ministerului Agriculturii, eliminarea accizei la motorina utilizată în agricultură, scrie Agerpres.

"Necesitatea eliminării accizei la motorina utilizată în agricultură este o măsură fiscală directă, echitabilă și compatibilă cu angajamentele europene.

Agricultura românească traversează o perioadă de presiune economică accentuată, determinată de creșterea simultană a costurilor de producție și de volatilitatea piețelor.

În acest context, prețul motorinei a devenit un factor critic pentru funcționarea exploatațiilor agricole. În prezent, fermierii români achită motorina la prețuri care depășesc 9,60 lei/litru, în condițiile unui consum anual estimat la peste 650 de milioane de litri la nivel național.

LAPAR: Alte state europene au aplicat deja măsuri fiscale de protecție

Pentru un sector cu marje reduse și dependență structurală de inputuri energetice, acest nivel de cost nu mai poate fi absorbit fără consecințe directe asupra producției și competitivității.

LAPAR nu solicită tratamente preferențiale, ci formulează această solicitare în numele fermierilor români, ca răspuns la o disfuncționalitate fiscală care afectează direct funcționarea agriculturii.

Solicităm aplicarea unor măsuri fiscale pe care alte state membre ale Uniunii Europene le-au activat deja în fața aceleiași crize, pentru a-și proteja fermierii și consumatorii", se arată în document.

LAPAR cere eliminarea accizei la sursă: "Recuperarea TVA se realizează în luni de zile"

"Schema în vigoare obligă fermierii să avanseze aproximativ 2,80 lei pentru fiecare litru de motorină, sumă care include nu doar acciza propriu-zisă, ci și TVA aferentă acesteia, urmând ca recuperarea să se realizeze după luni de zile, prin proceduri administrative complexe.

Într-un context în care costurile cu îngrășămintele, inputurile și finanțarea au crescut semnificativ față de finalul anului 2025, această povară financiară suplimentară devine nesustenabilă pentru majoritatea exploatațiilor agricole. Eliminarea accizei la sursă reduce imediat presiunea asupra fluxului de numerar al fermelor; simplifică radical administrarea schemei.

Ea nu reprezintă un cost bugetar nou, ci o schimbare de mecanism pentru o taxă care oricum este returnată ulterior.

Menționăm că această soluție a fost susținută public atât de Ministrul Agriculturii, domnul Florin Barbu, sub forma aplicării unei accize zero direct la pompă pentru motorina utilizată în agricultură, cât și în cadrul pozițiilor exprimate de Ministerul Energiei și de prim-ministru, în contextul măsurilor analizate pentru temperarea efectelor scumpirii carburanților", se mai spune în scrisoarea LAPAR.

Organizația profesională vrea ca Guvernul să adopte urgent eliminarea accizei la sursă pentru motorina agricolă.

LAPAR: Eliminarea componentei de biocombustibil ridică probleme în raport cu legislația UE

Totodată, LAPAR respinge ideea de eliminare a componentei de biocombustibil din motorină, ca soluție pentru reducerea prețului la carburanți.

"În dezbaterea publică au apărut propuneri privind eliminarea componentei de biocombustibil din motorină ca soluție rapidă pentru reducerea prețului.

Considerăm necesar să subliniem că o astfel de abordare ridică probleme serioase de conformitate cu legislația europeană. România are obligația de a respecta mandatul de amestec al biocombustibililor, asumat prin Directiva RED III și transpus în legislația națională.

Orice eventuală derogare temporară trebuie notificată și justificată formal în fața Comisiei Europene. O decizie unilaterală, nefundamentată juridic, ar afecta credibilitatea României ca stat membru și poziția sa în negocierile viitoare privind politicile energetice și climatice.

Această poziție nu este legată de interesele economice ale unui sector anume, ci de respectarea regulilor comune și a angajamentelor asumate de statul român", conchid reprezentanții agricultorilor.