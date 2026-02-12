Proteste la CE Oltenia: Minerii opresc activitatea după ce nu și-au mai primit bonurile de masă. Termocentralele pe cărbune, afectate

Un protest spontan a fost declanșat joi la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere. FOTO: Captura video/Antena 3 CNN

Un protest spontan a fost declanșat joi la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au primit bonurile de masă, potrivit Antena 3 CNN.

Este o situație critică în carierele de cărbune de la CEO Oltenia, unde conform liderului de sindicat, Gabriel Căldărușe, activitatea s-a întrerupt total.

Angajații care urmau să intre în schimburi la muncă nu au mai ajuns la cariere și au venit în fața sediului companiei de la Târgu Jiu, anunțând că intră în greva foamei. Sunt în jur de 300 de salariați care protestează la acest moment, dar au anunțat că vin și alți angajați ai CEO Oltenia cu mai multe autocare.

Minerii sunt nemulțumiți că le-au fost tăiate bonurile de masă din salariu, adică 36 de lei pe zi, care înseamnă aproximativ 700 de lei pe lună, bani care pentru angajați contau foarte mult. Încă de dimineață au existat proteste directe în carieră, unde pentru două ore la intrarea în schimb, minerii au refuzat să mai muncească, iar acum au anunțat întreruperea activității.

Centralele pe cărbune, afectate

Prin intermediul unui comunicat de presă, CEO Oltenia a anunțat că a semnat un memorandum pentru exceptarea de la lege a acestor tichete de masă pentru angajații din cadrul CEO, însă această solicitare nu a primit avizul de la Ministerul de Finanțe.

Minerii spun că vor rămâne în stradă și nu se vor prezenta la serviciu până la rezolvarea acestei probleme.

În acest moment, termocentralele pe cărbune Turceni, Rovinari, Ișalnița, care asigură stabilitatea sistemului energetic național funcționează doar cu cărbunele din depozite, pentru că producția a fost oprită de salariații nemulțumiți.

Pentru cei care lucrează în producție, media salariilor este cuprinsă între 3.000-4.000 lei pe lună. Prin urmare banii din bonurile de masă, aproximativ 700 de lei pe lună, contau foarte mult pentru asigurarea hranei.

Memorandumul redactat de conducerea CEO Oltenia a fost trimis joi către Guvern. Deși a primit avizul de la Ministeul Energiei, este necesar un aviz și de la Ministerul Finanțelor.

Centralele pe cărbune joacă încă un rol important în stabilitatea sistemului energetic național, așa cum a precizat și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în această iarnă, în perioadele de vârf de consum,

Comisia Europeană a decis să permită României să țină deschise termocentralele pe cărbune peste termenul la care s-a angajat să le închidă.

Guvernul şi-a asumat în urmă cu cinci ani oprirea unităților, fără să găsească soluții alternative. Dacă nu ar fi existat un acord cu Comisia Europeană, România plătea şi aproape două miliarde de euro penalităţi, iar preţul energiei electrice ar fi crescut şi cu 30%.