„Reactorul viitorului”, care funcționează cu plumb topit și „uraniu fake”, e pe cale să producă electricitate fără combustibil nuclear

Proiectul unei uzine NewCleo pentru Franța, stg, și reactorul TL-40 proiectat de Newcleo, dr. Sursa foto: Newcleo Energy via Instagram

Un reactor de 155 de tone din Italia, care funcționează cu plumb topit și folosește încălzitoare electrice pentru a simula uraniul, este pe punctul de a produce electricitate fără a conține niciun combustibil nuclear, într-un test la scară reală al tehnologiei.

Aproape toate reactoarele nucleare aflate astăzi în funcțiune funcționează după același principiu de bază: fisiunea atomilor de uraniu produce căldură, aceasta este folosită pentru a fierbe apa, iar aburul pune în mișcare o turbină. Combustibilul este elementul central al întregului sistem. Dacă îl elimini, rămâi cu o cutie metalică extrem de scumpă.

De aceea este oarecum neobișnuit ceea ce se construiește la un centru de cercetare din dealurile împădurite de lângă Bologna, în nordul Italiei. Acolo, o companie numită Newcleo asamblează un reactor la scară reală care va pune în mișcare o turbină și va genera electricitate fără să conțină vreun gram de combustibil nuclear, potrivit AutoNotion.

Vasul principal a fost coborât pe poziție la sfârșitul lunii mai. Gol, cântărește puțin peste 20 de tone. După ce va fi umplut cu ceea ce urmează, greutatea sa va depăși 155 de tone.

Iar ceea ce urmează este plumb topit.

„Uraniul fake”: Încălzitoarele electrice fac treaba pe care în mod normal ar face-o uraniul

Mașina se numește PRECURSOR, iar denumirea îi descrie perfect rolul. Este un demonstrator de tip „pool-type” (cu bazin de răcire), fără combustibil nuclear, construit la Centrul de Cercetare ENEA Brasimone, laboratorul guvernamental italian care lucrează de ani de zile la sisteme răcite cu plumb.

Cu o putere termică de 10 megawați, instalația este concepută pentru a reproduce dimensiunile, circuitele și comportamentul termic al reactoarelor comerciale pe care Newcleo intenționează să le vândă în viitor, fără ca reactorul să atingă vreodată criticitatea nucleară.

În locul unui miez de uraniu care produce căldură prin fisiune, PRECURSOR folosește baterii de rezistențe electrice. Acestea introduc căldură în masa de plumb topit exact în zona în care ar fi amplasat combustibilul nuclear, iar restul sistemului „nu știe” diferența.

Plumbul se încălzește, circulă prin reactor așa cum ar face-o într-o instalație funcțională, transferă căldura către un generator de abur, iar aburul pune în funcțiune o turbină. Newcleo afirmă că vasul reactorului este doar puțin mai mic decât cel necesar pentru viitorul său reactor comercial de 200 MW, ceea ce înseamnă că vorbim despre o instalație aproape la scară completă, nu despre un experiment de laborator.

„Singura instalație din lume capabilă să realizeze o demonstrație atât de completă”

Turbina este elementul asupra căruia merită să ne oprim. Ea a fost construită de Fincantieri, constructorul naval italian, și permite PRECURSOR să închidă întregul ciclu, de la producerea căldurii până la generarea electricității.

Directorul general și fondatorul Newcleo, Stefano Buono, a declarat că aceasta ar putea fi „singura instalație din lume capabilă să realizeze o demonstrație atât de completă”.

Există numeroase instalații experimentale care încălzesc plumb. Foarte puține însă conectează sistemul la un generator și produc efectiv electricitate, deoarece scopul acestor instalații nu a fost niciodată producerea de energie. În cazul PRECURSOR, exact acesta este obiectivul.

Introducerea și extragerea plumbului topit reprezintă o provocare inginerească în sine, motiv pentru care sistemul de manipulare a plumbului este alcătuit din trei componente distincte: un rezervor de topire care transformă lingourile solide de plumb în lichid, un rezervor de stocare care menține metalul în stare topită și într-o compoziție chimică adecvată, și un rezervor de transfer care transportă plumbul către reactorul principal.

Nimic similar nu există într-o centrală răcită cu apă. Plumbul se topește la aproximativ 327 de grade Celsius, astfel că trebuie menținut permanent la temperaturi ridicate; altfel, se solidifică precum o cărămidă.

Plumbul pare un agent de răcire ciudat până înțelegi avantajele sale

Răcirea unui reactor cu un metal greu care trebuie menținut lichid pare complicată – și chiar este. Atunci de ce să faci asta?

Reactorul rapid răcit cu plumb este unul dintre cele șase concepte selectate de Forumul Internațional Generation IV drept candidat pentru următoarea generație de energie nucleară, iar atractivitatea sa vine în mare parte din proprietățile agentului de răcire.

Plumbul fierbe la aproximativ 1.743 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că reactorul poate funcționa la temperaturi ridicate și la presiune atmosferică normală, spre deosebire de reactoarele răcite cu apă, care necesită presiuni foarte mari pentru a împiedica transformarea apei în abur.

Acest lucru oferă sistemului o marjă termică uriașă înainte ca situația să devină critică. Metalul este suficient de dens pentru a circula natural atunci când este încălzit, astfel încât căldura reziduală poate fi evacuată fără pompe și fără intervenția operatorilor după oprirea reactorului.

Plumbul reține inclusiv unele dintre cele mai periculoase produse de fisiune, precum iodul și cesiul, împiedicând eliberarea lor în mediul înconjurător. În plus, dacă vasul reactorului ar prezenta o scurgere, plumbul s-ar solidifica la locul respectiv, în loc să se răspândească.

Combustibilul și problema deșeurilor nucleare

Un alt avantaj important este combustibilul.

Reactoarele rapide de acest tip folosesc combustibil MOX (oxid mixt de uraniu și plutoniu) și pot funcționa cu materiale recuperate din combustibil nuclear uzat și din alte surse considerate deșeuri.

În loc ca aceste materiale să fie depozitate permanent, reactorul le utilizează pentru producerea energiei și, în același timp, reduce cantitatea de elemente radioactive cu durată lungă de viață.

Este aceeași filozofie care stă la baza proiectelor britanice de transformare a grafitului radioactiv provenit din reactoare în baterii cu diamant: tratarea deșeurilor nucleare ca resursă.

Miza americană: plutoniul rămas din Războiul Rece

Pentru publicul american, proiectul a devenit relevant după ce Newcleo a depășit statutul de companie exclusiv europeană.

În octombrie 2025, Newcleo a semnat un acord cu startup-ul american Oklo pentru dezvoltarea unei infrastructuri avansate de fabricare a combustibilului nuclear în Statele Unite, compania angajând investiții de până la 2 miliarde de dolari.

În primăvara acestui an, Departamentul Energiei al SUA a selectat Oklo, împreună cu Newcleo, pentru negocieri avansate în cadrul Programului de Utilizare a Plutoniului Excedentar.

Programul urmărește transformarea stocurilor de plutoniu militar excedentar în combustibil pentru reactoare avansate, în locul păstrării acestora sub pază pe termen nelimitat.

Reactorul viitorului

Tehnologia este încă departe de maturitate.

În prezent nu există niciun reactor rapid răcit cu plumb aflat în exploatare comercială în lume.

Singurul proiect de acest tip aflat în construcție este reactorul rusesc BREST-OD-300 din Seversk, cu o putere de 300 MW, construit de Rosatom din 2021.

Chiar și acesta a suferit întârzieri. La începutul anului, vasul reactorului era finalizat în proporție de aproximativ 70%, iar punerea în funcțiune, planificată inițial pentru 2026, a fost amânată până în jurul anului 2029.

Și planurile Newcleo sunt de durată.

PRECURSOR ar urma să fie finalizat în Italia în cursul acestui an. Primul reactor real al companiei, LFR-AS-30, cu o putere de 30 MW, este planificat pentru regiunea franceză Indre-et-Loire și nu este așteptat să intre în exploatare înainte de sfârșitul anului 2031.

Ce este și ce nu este PRECURSOR

Este important de înțeles că PRECURSOR nu este o centrală nucleară.

Eticheta de „reactor non-nuclear” este cât se poate de literală: în interior nu există fisiune nucleară, uraniu sau plutoniu.

Scopul instalației este să verifice dacă cele mai dificile componente ale conceptului – plumbul topit, schimbul de căldură și integrarea turbinei – funcționează exact așa cum au proiectat inginerii, înainte ca vreun combustibil nuclear să fie introdus în sistem.

Acesta este și motivul pentru care turbina este atât de importantă. O instalație experimentală care demonstrează doar că plumbul poate circula într-un circuit este utilă, dar nu impresionantă. În schimb, una care transformă căldura în electricitate testează întregul lanț tehnologic simultan, inclusiv toate sistemele auxiliare care decid dacă un reactor poate fi construit și exploatat în practică.

PRECURSOR reprezintă încercarea Newcleo de a demonstra că tehnologia sa funcționează în realitate, cu metal și echipamente reale, înainte de a cere cuiva să aibă încredere în ea atunci când va folosi combustibil nuclear adevărat.