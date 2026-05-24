Ritual funerar misterios descoperit în jungla din Laos. Oasele a 37 de oameni, găsite într-un uriaș vas de piatră

2 minute de citit Publicat la 15:00 24 Mai 2026 Modificat la 15:00 24 Mai 2026

Analizele arată că vasul a fost utilizat timp de până la 270 de ani. Foto: Profimedia

Arheologii au descoperit în jungla muntoasă din Laos unul dintre cele mai neobișnuite ritualuri funerare studiate vreodată. Într-un uriaș vas de piatră au fost găsite rămășițele a 37 de persoane, depuse acolo de-a lungul mai multor generații, potrivit IFL Science.

Descoperirea a fost făcută la situl arheologic cunoscut sub numele de Site 75, aflat pe Platoul Xieng Khouang din nordul Laosului, o regiune celebră pentru misterioasa „Câmpie a Borcanelor”, unde există sute de vase funerare gigantice din piatră.

Vasul descoperit acum este însă diferit de toate celelalte. Are aproximativ 1,3 metri înălțime și peste 2 metri lățime, fiind unul dintre cele mai mari identificate până în prezent în regiune. Tocmai dimensiunea sa și numărul mare de oseminte i-au făcut pe cercetători să creadă că ar putea oferi cele mai importante indicii despre acest obicei funerar străvechi.

Analizele cu radiocarbon efectuate pe fragmente de os și dinți arată că vasul a fost utilizat timp de până la 270 de ani. Specialiștii cred că diferite clanuri sau familii reveneau constant în acest loc pentru a depune rămășițele noilor generații.

Un ritual funerar desfășurat în mai multe etape

Potrivit cercetătorilor, trupurile nu erau depuse imediat după moarte în vasul comun. Analizele antropologice sugerează că defuncții erau lăsați inițial să se descompună într-un alt loc, iar ulterior anumite oase erau mutate ceremonial în vasul principal.

Arheologii cred că vasele mai mici aflate în apropiere ar fi putut servi drept spații temporare pentru descompunerea corpurilor înainte ca osemintele să fie transferate în vasul uriaș.

„În multe culturi asiatice și din Pacific, descompunerea reprezintă o etapă de tranziție între moarte și lumea strămoșilor. Mutarea oaselor dintr-un loc în altul avea probabil o semnificație simbolică și marca finalizarea acestei transformări”, a explicat arheologul Nicholas Skopal, unul dintre coordonatorii studiului.

Obiecte venite din India și Mesopotamia

Situl datează din perioada 890–1160 d.Hr., o epocă în care Asia de Sud-Est devenea tot mai conectată prin comerț și schimburi culturale, pe fondul ascensiunii unor mari civilizații precum Imperiul Khmer sau Dinastia Song din China.

În interiorul vasului și în jurul său au fost descoperite mărgele, vase ceramice și obiecte metalice. Analizele chimice au arătat că unele dintre mărgele proveneau din regiuni aflate la mii de kilometri distanță, inclusiv din sudul Indiei și Mesopotamia.

Cercetătorii spun că aceste descoperiri indică existența unor rețele comerciale vaste și sugerează că practicile funerare s-au răspândit între diferite comunități asiatice și din Pacific prin contactele culturale ale vremii.

Cercetări dificile într-o zonă periculoasă

Explorarea siturilor din această parte a Laosului este extrem de dificilă. Multe dintre ele sunt amplasate în păduri dense sau zone muntoase greu accesibile, unde echipele de cercetători ajung doar cu vehicule speciale și după trasee periculoase prin junglă.

În plus, regiunea este încă afectată de muniția neexplodată rămasă din timpul războiului din Vietnam, ceea ce face cercetările și mai riscante.

Cu toate acestea, arheologii spun că vor continua studiile în zonă și speră ca analizele ADN-ului antic să ofere răspunsuri despre identitatea oamenilor îngropați în vas și legăturile dintre ei.

„Vrem să aflăm cine erau aceste persoane, dacă erau rude de sânge sau dacă erau unite prin alte relații sociale și culturale. Analizele ADN ar putea oferi în sfârșit un chip uman acestor oseminte”, a declarat Nicholas Skopal.

Studiul a fost publicat în revista științifică Antiquity.