Sub apele limpezi ale Mediteranei se află străzi, case, ziduri și chiar morminte. Cel mai vechi oraș scufundat din lume

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Mai 2026 Modificat la 23:50 24 Mai 2026

Orașul are o vechime de aproximativ 5.000 de ani și reprezintă una dintre cele mai bine conservate așezări subacvatice descoperite vreodată. Foto: X

Grecia ascunde nu doar temple spectaculoase și monumente antice celebre, ci și unele dintre cele mai fascinante orașe scufundate din lume. Sub apele limpezi ale Mediteranei se află străzi, case, ziduri și chiar morminte care au aparținut unor civilizații dispărute în urmă cu mii de ani, potrivit Greek Reporter.

Ruinele se află la doar câțiva metri sub apă

Cel mai impresionant dintre ele este Pavlopetri, considerat cel mai vechi oraș scufundat din lume. Aflat în largul coastei Laconiei, în Peloponez, orașul are o vechime de aproximativ 5.000 de ani și reprezintă una dintre cele mai bine conservate așezări subacvatice descoperite vreodată.

Ruinele se află la doar câțiva metri sub apă și pot fi observate chiar și de turiștii care fac snorkeling. Cercetările arheologice au scos la iveală un adevărat oraș antic: străzi organizate, case cu două etaje, curți interioare și un sistem avansat de gestionare a apei. Specialiștii spun că Pavlopetri era un important centru comercial și textil, dovadă fiind obiectele descoperite pe fundul mării, inclusiv greutăți pentru războaie de țesut și vase aduse din Creta.

Geologii cred că orașul a fost înghițit de ape în urma unor mișcări tectonice produse în zona Arcului Cretan. Activitatea seismică a provocat scufundarea treptată a așezării, care a rămas conservată sub apă timp de milenii. Astăzi, situl este protejat de UNESCO și este considerat o adevărată comoară arheologică.

In 1967, Nicholas Flemming discovered an entirely submerged ancient city off the coast of Greece.



Pavlopetri, thought to be 5,000 years old, is the oldest submerged city in the world.



In 1968 a team of Archaeologists from Cambridge began mapping the ancient city. More recently… pic.twitter.com/FQKOXtrlil — Oddest (@OddestHistory_) November 1, 2023

Un alt loc spectaculos este așezarea scufundată din Ancient Epidaurus, aproape de celebrul teatru antic. La mică adâncime se află ruinele unei vile romane uriașe din secolul al II-lea d.Hr., despre care se crede că aparținea unei familii bogate. În zilele senine, prin apa cristalină se pot vedea fundațiile clădirilor, ziduri și amfore antice perfect păstrate.

Ancient walls, building foundations, huge amphorae and paved sections of roads are only a few among the countless structures and objects that are lying under the sea surface. The sunken city extremely close to #Epidaurus seaside, also known as the “#AtlantisofArgolida” pic.twitter.com/oeXnEiEfhm — Sait Özdemir (@ozdemiroglu_) January 23, 2021

Printre cele mai misterioase orașe dispărute se numără și Helike, supranumit de mulți „Atlantida Greciei”. Orașul era un important centru cultural și religios al Greciei antice și era menționat chiar de Homer în legătură cu războiul troian. În anul 373 î.Hr., Helike ar fi fost distrus de un cutremur urmat de un tsunami devastator, care a înghițit complet orașul.

Povestea sa i-a făcut pe unii istorici să creadă că tragedia Helike ar fi putut inspira legenda Atlantidei descrise de Plato.

Orașul antic Dolichiste, mai puțin cunoscut dar extrem de spectaculos

Mai puțin cunoscut, dar la fel de spectaculos, este și orașul antic Dolichiste, aflat în apropierea coastelor Turciei de astăzi. Așezarea grecească era un important punct comercial pe rutele maritime din Mediterana, însă cutremurele, creșterea nivelului mării și conflictele dintre bizantini și arabi au dus la abandonarea și scufundarea parțială a orașului.

Și astăzi, sub ape, pot fi observate canale săpate în stâncă, sarcofage și ziduri antice. Multe dintre artefactele descoperite în zonă continuă să ofere indicii despre viața din această regiune prosperă a Antichității.

De la legende despre Atlantida până la orașe reale înghițite de cutremure și tsunamiuri, aceste așezări scufundate arată cât de fragilă poate fi o civilizație în fața naturii. În același timp, ele oferă una dintre cele mai spectaculoase ferestre către trecutul lumii antice.