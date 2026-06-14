Cercetătorii au creat viermii modificați genetic ce pot produce și elibera medicamente direct în organism

O echipă de oameni de știință a reușit să transforme un parazit intestinal într-o adevărată „fabrică biologică” de medicamente. Într-un experiment de laborator considerat o premieră, cercetătorii au modificat genetic un vierme parazit astfel încât acesta să producă și să elibereze în organism substanțe cu potențial terapeutic, potrivit Live Science.

Parazitul folosit în studiu este un vierme intestinal numit Ancylostoma ceylanicum, o specie de ancilostomă care poate infecta oameni, câini și pisici. Prin tehnologia de editare genetică CRISPR, cercetătorii au introdus în ADN-ul său o genă care determină producerea unui anticorp capabil să neutralizeze parțial tetrodotoxina, una dintre cele mai puternice toxine cunoscute, întâlnită la peștii-balon.

Experimentul a fost realizat pe hamsteri. După infectarea animalelor cu larvele modificate genetic, viermii ajunși la maturitate au început să producă anticorpul și să îl elibereze în fluxul sanguin. Analizele ulterioare au arătat că sângele hamsterilor putea reduce efectele toxinei în condiții de laborator, demonstrând că substanța produsă de paraziți era activă și funcțională.

Metode de protecție împotriva amenințărilor chimice și biologice

Proiectul a fost finanțat de Departamentul Apărării al Statelor Unite, interesat de dezvoltarea unor metode de protecție împotriva amenințărilor chimice și biologice. Totuși, cercetătorii cred că aplicațiile viitoare ar putea merge mult mai departe.

În perspectivă, acești viermi ar putea fi transformați în producători de medicamente pentru afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2, bolile inflamatorii intestinale sau alte tulburări care necesită tratamente de lungă durată. De asemenea, oamenii de știință iau în calcul posibilitatea folosirii lor pentru eliberarea controlată a unor cantități foarte mici de alergeni alimentari, cu scopul de a reduce sensibilitatea organismului la anumite alergii.

Infectează peste 400 de milioane de persoane la nivel mondial

Ancylostomele sunt printre cei mai vechi paraziți ai omului și infectează peste 400 de milioane de persoane la nivel mondial, în special în regiunile tropicale. Acești viermi mici se fixează pe peretele intestinului și se hrănesc cu sânge, eliberând în același timp substanțe care reduc reacțiile inflamatorii și împiedică organismul să îi elimine.

Deși ideea de a introduce intenționat un parazit în corpul uman poate părea neobișnuită, cercetătorii subliniază că aceste infecții sunt relativ ușor de controlat. Numărul viermilor din organism nu crește necontrolat, deoarece ouăle lor trebuie să ajungă în mediul exterior pentru a se dezvolta. În plus, o doză obișnuită de tratament antiparazitar este suficientă pentru a elimina infecția în aproximativ 24 de ore.

Potrivit autorilor studiului, descoperirea deschide calea către o nouă generație de terapii biologice, în care organisme vii modificate genetic ar putea produce medicamente direct în interiorul corpului, exact acolo unde sunt necesare.