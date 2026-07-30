Furturi de aproape un milion de euro din avioane sosite pe Aeroportul Otopeni. Metoda folosită de suspecţi

Furturi de aproape un milion de euro din avioane sosite pe Aeroportul Otopeni. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Furturi de aproape un milion de euro din sute avioane sosite pe Aeroportul Otopeni. Mai mulţi angajați ai unei firme de catering sunt acuzaţi că au sustras bunuri de lux care erau vândute în aeronave. 12 percheziţii au avut loc joi în București, Ilfov și Prahova, iar 16 suspecţi au fost aduşi la audieri în cursul acestei zile.

Mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bordul anumitor avioane sunt acuzați că au furat bunuri în valoare de 800.000 de euro. În urma percheziţiilor făcute astăzi s-au găsit sume importante de bani, respectiv: 153.900 lei şi 1.185 de euro, dar şi 210 parfumuri şi 40 produse de machiaj.

"Mai mulţi angajaţi ai unei societăţi comerciale, cu sprijinul unor complici, în perioada aprilie 2023 - prezent, au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor – produse comercializate de tipul butic sau catering: parfumuri, ceasuri sau truse de makeup, produse pe care, ulterior, le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil", a declarat comisar-șef Marius Savu, directorul Direcţiei de Poliţie Transporturi.

Potrivit declaraţiilor făcute şeful de la Direcţia de Poliţie Transporturi, aceleaşi persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obţinute cu ocazia comercializării acestor produse.

"Prejudiciul cauzat este apreciat la suma de 800.000 de euro. Până în prezent, de la faţa locului, respectiv de la adresele persoanelor suspecte au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, precum şi bunurile sustrase", a mai menţionat comisar-șef Marius Savu în cadrul declaraţiilor.

Alte produse găsite în locuinţele suspecţilor:

o geantă Guess;

2 ceasuri;

bijuterii cu cristale Swarovski

3 telefoane mobile;

6 cartuşe de ţigări netrimbrate;

40 de pachete de tutun netimbrat;

140 cutii cu tacâmuri;

60 baxuri de serveţele;

băuturi alcoolice;

înscrisuri.

"Opt din cei 16 suspecţi au fost deja conduşi la sediul subunităţii, vor continua cercetările, urmând ca, la final, să fie dispuse măsurile legale", a mai precizat directorul de la Direcţia de Poliţie Transporturi.