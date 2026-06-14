Cei mai vechi papuci de duș din lume, descoperiți într-un fort din Anglia. Cum arată încălțările de peste 2.000 de ani vechime

Papucii sunt alcătuiți dintr-o talpă groasă din lemn și o parte superioară din piele. Foto: Getty Images

Arheologii au scos la lumină un obiect surprinzător într-un fost fort roman din nordul Angliei: ceea ce ar putea fi cea mai veche pereche de „papuci de duș” cunoscută până în prezent, potrivit Live Science.

Descoperirea a fost făcută la Vindolanda, un important sit arheologic aflat în apropierea Zidului lui Hadrian, unde condițiile speciale de conservare au permis păstrarea a mii de obiecte vechi de aproape două milenii. Printre acestea se numără și un tip de încălțăminte folosită de romani în băile publice.

Papucii sunt alcătuiți dintr-o talpă groasă din lemn și o parte superioară din piele. Rolul lor era similar cu al șlapilor utilizați astăzi în vestiare, piscine sau spa-uri: protejau picioarele de suprafețele fierbinți și reduceau riscul alunecării pe podelele ude.

În epoca romană, băile publice reprezentau adevărate centre sociale

În epoca romană, băile publice reprezentau adevărate centre sociale. Vizitatorii treceau succesiv prin încăperi cu temperaturi diferite, de la camere reci la încăperi foarte fierbinți. Pentru încălzire era folosit un sistem ingenios numit hipocaust, care transporta aerul cald pe sub podele. Acesta făcea însă ca suprafețele să devină extrem de fierbinți, motiv pentru care astfel de încălțări erau foarte utile.

La Vindolanda au fost descoperite peste 5.000 de încălțări romane, dintre care aproximativ 50 sunt considerate „papuci de baie”. Majoritatea au tălpi din lemn cu o înălțime între 2,5 și 5 centimetri și curele din piele. Unele exemplare sunt simple, în timp ce altele au motive geometrice decorative sau chiar reprezentări stilizate ale degetelor.

The Romans were the first to wear clog-style footwear to the baths to protect their feet from the hot floor and to better navigate slippery surfaces. https://t.co/bl1o4xOCPL — Live Science (@LiveScience) June 8, 2026

Specialiștii nu sunt complet convinși că acestea sunt cele mai vechi „încălțări de duș”

Totuși, specialiștii nu sunt complet convinși că acestea sunt cele mai vechi „încălțări de duș” din lume. Sandale mult mai vechi au fost descoperite în alte regiuni, inclusiv în Egiptul antic, unde au fost găsite încălțări datând din jurul anului 3300 î.Hr., asociate cu Tutankhamon. Cu toate acestea, ele nu erau destinate utilizării în băi.

Mai recent, în Franța au fost găsite două încălțări pentru copii cu talpă din lemn, provenind din perioada romană și posibil chiar mai vechi decât cele de la Vindolanda. Dacă cercetările vor confirma că erau folosite în băi, acestea ar putea prelua titlul de cele mai vechi astfel de obiecte cunoscute.

Este posibil ca aceste încălțări să nu fi fost folosite exclusiv în băile publice

Cercetătorii iau în calcul și o altă ipoteză: este posibil ca aceste încălțări să nu fi fost folosite exclusiv în băile publice. Ele seamănă cu încălțămintea medievală purtată peste pantofi pentru a proteja picioarele de noroi, apă sau zăpadă. Astfel, unele dintre exemplarele descoperite ar fi putut avea o utilizare dublă, atât în băi, cât și pe străzile umede ale Imperiului Roman.

Astăzi, unul dintre aceste obiecte rare poate fi admirat în cadrul expoziției dedicate sitului Vindolanda de la Bata Shoe Museum, unde va fi expus până în septembrie 2027.