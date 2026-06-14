Cea mai adâncă peșteră de pe Pământ. Are peste 2.200 de metri adâncime și ascunde o altă lume

Peștera Veryovkina ocupă primul loc, cu o adâncime record de 2.212 metri. Foto: Getty Images

Lumea subterană ascunde unele dintre cele mai spectaculoase recorduri ale planetei, de la cel mai lung sistem de peșteri din Kentucky și cea mai mare cavernă din Vietnam, până la cea mai extinsă peșteră subacvatică din Mexic. Însă atunci când vine vorba despre cele mai mari adâncimi, toate privirile se îndreaptă către un singur lanț muntos: Caucazul.

Potrivit unei analize publicate de Live Science, două peșteri își dispută constant titlul de cele mai adânci din lume: Veryovkina și Krubera-Voronya. Ambele sunt situate în masivul Arabika, din regiunea Gagra, în Abhazia, teritoriu autonom al Georgiei, cunoscut pentru relieful său carstic spectaculos.

Peștera Veryovkina ocupă primul loc, cu o adâncime record de 2.212 metri

În prezent, peștera Veryovkina ocupă primul loc, cu o adâncime record de 2.212 metri, în timp ce Krubera-Voronya o urmează îndeaproape, cu 2.199 de metri. Diferența este însă atât de mică încât clasamentul poate varia, spun specialiștii. Măsurătorile sunt influențate de erori de ordinul zecilor de metri, ceea ce face ca cele două să alterneze frecvent pozițiile în top.

Explicația acestor adâncimi extreme ține de structura geologică a masivului Arabika. Format din roci solubile precum calcar, marmură și gips, masivul a fost modelat de forțe tectonice care au înclinat straturile aproape vertical. Astfel, apa se infiltrează rapid în profunzime, creând rețele subterane impresionante de galerii și râuri.

Condiții extrem de dure

Condițiile din aceste peșteri sunt extrem de dure. Temperaturile rămân constante, între 2 și 3 grade Celsius, iar resursele de hrană sunt aproape inexistente. În aceste medii ostile, organismele au dezvoltat adaptări remarcabile: metabolism încetinit, pierderea pigmentului și a vederii, dar și dezvoltarea unor structuri senzoriale pentru a percepe mediul în întuneric total.

Un exemplu spectaculos este o specie de insectă fără aripi, descoperită în 2010 în peștera Krubera, la o adâncime de 1.980 de metri. Aceasta deține și astăzi recordul pentru cel mai adânc animal terestru identificat.

Aceste lumi ascunse sunt esențiale pentru echilibrul planetei

La aceste adâncimi trăiesc și microorganisme capabile să se hrănească direct cu rocă. Aceste forme de viață contribuie la ciclurile naturale ale planetei, demonstrând că ecosistemele subterane au un rol esențial.

De altfel, peșterile nu sunt doar formațiuni spectaculoase, ci și componente vitale ale mediului global. Ele acționează ca sisteme naturale de filtrare a apei, participă la circuitul nutrienților și contribuie la stocarea carbonului.

Specialiștii subliniază că aceste lumi ascunse sunt esențiale pentru echilibrul planetei, oferind indicii valoroase despre procesele naturale care susțin viața pe Pământ.