Britney Spears s-a internat voluntar într-un centru de tratament, după ce a fost arestată în urma unui control în trafic

Britney Spears s-a născut pe 2 decembrie 1981, în McComb, Mississippi. Sursa foto: Getty Images

Cântăreaţa americană Britney Spears s-a internat voluntar într-un centru de tratament, la cinci săptămâni după arestarea pentru conducere sub influenţa drogurilor şi alcoolului (DUI) în California, a relatat People. Cei doi băieţi ai vedetei vor fi alături de ea, iar apropiații intenționează să pună în aplicare un plan bine gândit, așteptat de mult timp, menit să-i susțină evoluția și echilibrul.

Un reprezentant al vedetei pop a confirmat pentru jurnaliştii publicaţiei People că aceata s-a internat voluntar într-un centru de tratament.

În vârstă de 44 de ani, Britney Spears a fost arestată la începutul lunii trecute, mai exact pe 4 martie, sub suspiciunea de conducere sub influenţa drogurilor şi alcoolului (DUI), în Ventura, California. Artista fost eliberată a doua zi, iar un reprezentant al cântăreţei a declarat pentru PEOPLE într-un comunicat că "incidentul nefericit" a fost "complet de neiertat".

"Britney va lua măsurile corecte şi va respecta legea şi sperăm că acesta poate fi primul pas în schimbarea de mult aşteptată care trebuie să aibă loc în viaţa lui Britney. Sperăm că va putea primi ajutorul şi sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă", se arată în comunicat, potrivit sursei citate.

"Băieţii ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi vor veni cu un plan necesar şi de mult aşteptat pentru a-i pregăti succesul şi bunăstarea", s-a mai transmis în document.

Britney Spears are doi fii, Sean Preston şi Jayden James, cu fostul soţ Kevin Federline.

Arestarea a marcat încă un eşec pentru Spears, a cărei prezenţă neregulată pe reţelele de socializare a stârnit îngrijorarea fanilor după încheierea tutelei sale în 2021. În octombrie 2025, Federline, în vârstă de 48 de ani, şi-a exprimat îngrijorarea urgentă pentru vedeta pop în memoriile sale, You Thought You Knew, scriind că simţea că era "timpul să tragă un semnal de alarmă" cu privire la comportamentul ei.

"Devine imposibil să te prefaci că totul este în regulă. Din punctul meu de vedere, ceasul ticăie şi ne apropiem de ora 11", a scris el. Ulterior, a mai adăugat: "Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă, iar cea mai mare teamă a mea este că fiii noştri vor rămâne cu cioburi în mână"

Un reprezentant al cântăreţei Britney Spears a răspuns afirmaţiilor făcute în cartea lui Federline într-o declaraţie distribuită revistei People, scriind că este interesată doar de copiii ei şi "bunăstarea lor în timpul acestor acţiuni cu iz de senzaţional".