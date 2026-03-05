Britney Spears a fost arestată în California. Care este motivul

1 minut de citit Publicat la 18:24 05 Mar 2026 Modificat la 18:24 05 Mar 2026

Britney Spears a fost arestată în California. Sursa foto: Instagram / Britney Spears

Britney Spears a fost arestată miercuri noaptea, conform informațiilor furnizate de autoritățile din comitatul Ventura, California, şi preluate de La Times. Cântăreaţa a fost oprită de Poliţia Rutieră din California în jurul orei 21:30, arestată după câteva ore şi ulterior eliberată. Ea ar fi condus sub influența alcoolului, potrivit înregistrărilor Biroului Șerifului din comitatul Ventura.

Britney Spears urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai, pentru a fi judecată în acest caz.

Nu este prima dată când Britney Spears are probleme cu legea. Ea a mai fost acuzată, în 2007, de părăsirea locului accidentului fără permisiunea poliţiştilor, acuzație care a fost ulterior respinsă după ce a plătit daunele.

Acuzarea a fost retrasă în octombrie 2008, după ce juriul a votat cu 10 voturi la 2 în favoarea achitării.

Britney Spears a obţinut 200 de milioane de dolari pe catalogul muzical

Celebra cântăreață Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, a aflat BBC. Potrivit informațiilor, Spears, în vârstă de 44 de ani, a încheiat tranzacția pe 30 decembrie cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru o sumă estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari.

Cântăreața, a cărei viață personală și profesională a fost controlată timp de ani de zile printr-o tutelă legală controversată, este cunoscută pentru hituri precum ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic și Gimme More.