Britney Spears a fost arestată în California. Care este motivul

Britney Spears a fost arestată miercuri noaptea, conform informațiilor furnizate de autoritățile din comitatul Ventura, California, şi preluate de La Times. Cântăreaţa a fost oprită de Poliţia Rutieră din California în jurul orei 21:30, arestată după câteva ore şi ulterior eliberată. Ea ar fi condus sub influența alcoolului, potrivit înregistrărilor Biroului Șerifului din comitatul Ventura.
Britney Spears urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai, pentru a fi judecată în acest caz.
Nu este prima dată când Britney Spears are probleme cu legea. Ea a mai fost acuzată, în 2007, de părăsirea locului accidentului fără permisiunea poliţiştilor, acuzație care a fost ulterior respinsă după ce a plătit daunele.
Acuzarea a fost retrasă în octombrie 2008, după ce juriul a votat cu 10 voturi la 2 în favoarea achitării.
Britney Spears a obţinut 200 de milioane de dolari pe catalogul muzical
Celebra cântăreață Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, a aflat BBC. Potrivit informațiilor, Spears, în vârstă de 44 de ani, a încheiat tranzacția pe 30 decembrie cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru o sumă estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari.
Cântăreața, a cărei viață personală și profesională a fost controlată timp de ani de zile printr-o tutelă legală controversată, este cunoscută pentru hituri precum ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic și Gimme More.