Denise Rifai s-a alăturat echipei Antena Group și va lucra la un format de televiziune complet nou: „Vă promit că o să vă placă”

Denise Rifai pregătește un show TV cu un format complet nou la Antena 1. Sursa foto: Antena Group

Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din România, jurnalista Denise Rifai, s-a alăturat familiei Antena Group începând cu luna februarie și pregătește un nou proiect de televiziune care promite surprize pentru telespectatori.

Cu o carieră solidă în jurnalism și numeroase formate de succes în spate, Denise Rifai s-a remarcat de-a lungul anilor prin stilul direct, întrebările incomode și interviurile cu invitați de renume. Curioasă, sinceră și mereu atentă la subiectele de actualitate, realizatoarea TV a reușit să își creeze un stil propriu și să atragă constant atenția publicului.

În noua etapă a carierei sale, Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group și va lucra la un format de televiziune complet nou. Proiectul este pregătit împreună cu o echipă de producție condusă de Emilia Vlad și promite să aducă un conținut fresh și surprinzător pentru publicul din România.

Înainte de a începe lucrul la noua emisiune, jurnalista a transmis un mesaj despre această schimbare importantă din cariera sa.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând... de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai.

Noi detalii despre proiect vor fi făcute publice în perioada următoare, pe paginile de social media ale Antena 1 și AntenaPLAY.