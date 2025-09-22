Cea mai puternică furtună din lume în acest an. Mii de oameni sfătuiți să fugă și să-și salveze viața din calea rafalelor devastatoare

Un super-taifun care a adus rafale de peste 267 km pe oră, echivalentul unui uragan de categoria 5, afectează nordul Filipinelor, a forțat evacuarea a mii de persoane și măsuri de urgență în Hong Kong, Taiwan și sudul Chinei. Este cea mai puternică furtună din lume în acest an, scrie CNN.

După o intensificare rapidă deasupra Mării Filipinelor, Ragasa, cunoscut în Filipine drept „Nando”, a devenit un super-taifun uriaș și extrem de puternic. Zeci de milioane de oameni ar putea fi afectați de furtună, care urmează să atingă sau să treacă foarte aproape de Batanes și insulele Babuyan, la nord de Luzon, luni seară, înainte de a se îndrepta spre marile orașe Hong Kong și Macao, precum și spre provincia Guangdong din China continentală.

Luni dimineață, furtuna se afla la aproximativ 1.000 km est-sud-est de Hong Kong și se deplasa spre vest cu circa 23 km/h.

Valuri uriașe și o maree de furtună de peste 3 metri amenință să inunde zonele de coastă din insulele Batanes și Babuyan (Filipine), estul Taiwanului și, ulterior, sudul Chinei și Vietnamul.

Mii de evacuați în Filipine

Filipinele au emis luni dimineață cel mai ridicat nivel de alertă, semnalul nr. 5, pentru insulele Babuyan, avertizând asupra unor condiții „potențial extrem de distructive” și a unui „risc major de maree de furtună letală”.

Heavy onshore swell fetch beginning to inundate the lower lying area on the east coast here in #Basco. Could see quite a significant storm surge event in the coming hours as Super #Typhoon continues to edge closer ?#RAGASA #Philippines @JordanHallWX pic.twitter.com/jOB5tYOx4b — Jason H (AU) ?? (@OreboundImages) September 21, 2025

Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din nordul și centrul Luzonului înainte de sosirea taifunului, a anunțat Ministerul de Interne. „Casele și bunurile pot fi reconstruite, dar viețile pierdute nu pot fi înlocuite”, a transmis instituția, îndemnând populația să respecte ordinele de evacuare.

Școlile au fost închise în mare parte a țării, inclusiv în capitala Manila. Spitalele din provincia Cagayan au fost plasate în stare de alertă. Au fost emise și avertizări de inundații pentru zonele joase din Luzon, deoarece vânturile puternice ale taifunului Ragasa intensifică ploile musonice și cresc riscul de inundații devastatoare.

Arhipelagul filipinez este lovit anual de mai multe taifunuri, însă criza climatică provocată de activitatea umană face ca furtunile să fie mai imprevizibile și mai extreme, afectând în special comunitățile cele mai sărace. În 2024, Filipinele au fost lovite de patru taifunuri în mai puțin de două săptămâni, cu distrugeri masive provocate de ploi torențiale, maree de furtună și alunecări de teren.

Video coming out of Balatubat, Camiguin Island, Cagayan from over an hour ago showing the strong winds and big waves as Super Typhoon #NandoPH (#RAGASA) approaches.



Babuyan Island is expected to feel the worst of the storm where 19,000 people lives.



?: Elma Mariano pic.twitter.com/IpTMPHV8zY — StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 22, 2025

Hong Kong, Taiwan și Guangdong, în stare de alertă

Super-taifunul a plasat în alertă autoritățile din Taiwan, Hong Kong și provincia chineză Guangdong. Taiwanul a emis avertizări pe uscat și pe mare, a suspendat unele servicii de feribot și a închis trasee montane în sudul și estul insulei, unde sunt așteptate ploi abundente și există risc de alunecări de teren. Aproximativ 300 de locuitori din comitatul Hualien au fost pregătiți pentru evacuare.

După ce va trece la sud de Taiwan, taifunul se va deplasa la sud de Hong Kong miercuri dimineață, cu viteze maxime ale vântului de peste 200 km/h și rafale de până la 250 km/h, echivalentul unui uragan de categoria 3, potrivit Centrului comun de avertizare pentru taifunuri.

Guvernul din Hong Kong a întărit pregătirile pentru inundații, alunecări de teren și prăbușiri de arbori, anunțând suspendarea cursurilor școlare marți și miercuri.

Potrivit Bloomberg News, Aeroportul din Hong Kong plănuiește să oprească toate zborurile de pasageri timp de 36 de ore, începând de marți seară. Compania Qantas a confirmat deja că zborurile spre și dinspre Hong Kong vor fi afectate până joi dimineață.

„Marți vor bate vânturi de forță furtună, iar miercuri ele ar putea ajunge la intensitatea unui uragan pe mare și în zonele înalte”, a avertizat guvernul.

Autoritățile au comparat posibilele efecte cu cele ale taifunului Hato, care în 2017 a adus vânturi violente și inundații în Hong Kong și Macao, și cu taifunul Mangkhut, care a devastat regiunea după ce a ucis zeci de oameni în Filipine, în 2018.

Luna trecută, Hong Kong a înregistrat cea mai mare cantitate de ploi zilnice pentru o lună de august de la începutul măsurătorilor, în 1884. „Evenimentele de precipitații extreme au devenit mai frecvente. Dacă recordurile de ploi se băteau cândva o dată la câteva decenii, acum se bat în mod repetat”, a transmis Observatorul din Hong Kong.

Pacificul de Vest este cea mai activă regiune din lume pentru formarea taifunurilor, iar septembrie este, de regulă, cea mai intensă perioadă. Ragasa arată cât de rapid se pot intensifica furtunile în această zonă și cât de distructive pot deveni pe măsură ce se apropie de coaste dens populate.

Temperaturile oceanelor au atins niveluri record în ultimii opt ani consecutivi. Apele mai calde, alimentate de încălzirea globală provocată de om, furnizează energie pentru ca furtunile să se întărească rapid.