Milioane de oameni se pregătesc pentru o „catastrofă”. Hong Kong se închide înaintea super-taifunului Ragasa, sute de zboruri anulate

Hong Kong se închide înaintea super-taifunului Ragasa, sute de zboruri anulate. FOTO Agerpres

Școlile din Hong Kong și majoritatea companiilor s-au închis, în timp ce pe aeroportul internațional au fost suspendate aproape toate zborurile în cepând de marți seara, pe măsură ce orașul se pregătește de sosirea super-taifunului Ragasa, cel mai puternic fenomen meteo al anului de până acum.

Rafturile supermarketurilor au fost golite de alimente proaspete și pâine, iar comercianții și-au baricadat magazinele cu saci de nisip. Super-taifunul Ragasa, care a provocat moartea unei persoane după ce a lovit luni o insulă izolată din Filipine, urmează să ajungă în centrul financiar asiatic marți.

FOTO: Hepta

Milioane de oameni ar putea fi afectați de furtună, ce se deplasează spre nordul Vietnamului și provincia chineză Guangdong, unde autoritățile au avertizat asupra unei situații „catastrofale”.

Aeroportul Internațional Hong Kong a anunțat „perturbări majore ale operațiunilor aeriene” de la ora 18:00, marți, până a doua zi. Compania Cathay Pacific va anula peste 500 de zboruri, iar Hong Kong Airlines a precizat că va suspenda toate plecările din oraș.

FOTO: Hepta

În provincia Guangdong, mai multe orașe au închis școli și unele companii, suspendând de asemenea transportul public. În Shenzhen, orașul chinez aflat la granița cu Hong Kong, au fost evacuați aproximativ 400.000 de oameni.

În Filipine, unde furtuna este denumită super-taifunul Nando, o persoană a murit într-o alunecare de teren pe insula Luzon, în nordul țării, iar sute de familii au fost strămutate. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate înainte ca taifunul să atingă uscatul luni după-amiază. Școlile și birourile guvernamentale au fost închise în mare parte din țară, inclusiv în capitala Manila.

FOTO: Hepta

Super-taifunul Ragasa – echivalentul unui uragan de categoria 5 – a atins rafale de vânt de până la 285 km/h (177 mph) la intensitatea sa maximă, luni. „Ragasa reprezintă o amenințare serioasă” pentru Hong Kong, a avertizat Eric Chan, secretarul-șef pentru administrație, comparând furtuna cu două taifunuri devastatoare din trecut.

În 2018, super-taifunul Mangkhut – cel mai intens care a lovit vreodată orașul – a rănit 200 de persoane, a scufundat nave și a distrus infrastructura, provocând pierderi economice estimate la 4,6 miliarde HK$ (592 milioane de dolari). Cu un an înainte, în 2017, taifunul Hato a provocat inundații severe și a rănit peste 100 de oameni în Hong Kong.