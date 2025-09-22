Cum se vede din spațiu super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună de pe Pământ din acest an

Super-taifunul Ragasa, văzut de Stația Spațială Internațională. Foto: Captură video

Peste 10.000 de persoane s-au refugiat luni în şcoli şi în centre de evacuare din Filipine, în contextul în care ploile torenţiale şi vânturile violente aduse de super-taifunul Ragasa s-au abătut asupra nordului ţării şi a sudului Taiwanului. Imaginile surprinse de pe Stația Spațială arată cea mai puternică furtună din acest an.

Taifunul, care creşte în intensitate pe măsură ce se îndreaptă spre sudul Chinei, urmează să atingă uscatul la mijlocul zilei pe insulele filipineze Babuyan. Aceste insule slab populate se află la circa 740 de kilometri sud de Taiwan, în strâmtoarea Luzon.

The International Space Station just flew right over the eye of Super Typhoon Ragasa.



Spectacular view from space. pic.twitter.com/vuRiySmkUD — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 22, 2025

La ora 11.00 (03.00 GMT), au fost înregistrate rafale de vânt care puteau atinge 265 km/h, a precizat serviciul meteorologic naţional.

"M-am trezit din cauza vântului puternic. Lovea ferestrele şi făcea un zgomot asemănător cu cel al unei maşini în funcţiune", a povestit Tirso Tugagao, un locuitor al oraşului costier Aparri, din provincia Cagayan (nord).

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr. a afirmat pe Facebook că toate agenţiile guvernamentale se află "în stare de alertă pentru a oferi ajutor oriunde şi oricând", dacă va fi necesar.

În Taiwan, serviciile meteorologice au avertizat asupra riscului de "ploi deosebit de abundente" în estul insulei. Evacuări sunt în curs în zonele montane din apropiere de Pingtung (sud), a declarat pentru AFP James Wu, ofiţer în cadrul pompierilor locali, potrivit Agerpres.

The satellite view of Super Typhoon #Ragasa captures the terrifying symmetry of nature’s fury, a perfect, destructive vortex with an eerily calm eye. A reminder of both the beauty and the devastating power locked within Earth’s atmosphere

?@CIRA_CSU @NOAASatellites

✂️@zoom_earth pic.twitter.com/EnVofECyXZ September 22, 2025

Şcolile şi birourile guvernamentale au fost închise luni în metropola Manila şi în 29 de provincii filipineze, în aşteptarea ploilor puternice.

"Inundaţii grave şi alunecări de teren" sunt aşteptate în nordul insulei principale Luzon, a avertizat duminică meteorologul John Grender Almario.

An extraordinary satellite view of Super Typhoon Ragasa.



The Category 5 storm continues to bring significant impacts to the Philippines. pic.twitter.com/TfCiPZ6EMg — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2025

Taifunul este aşteptat la o zi după manifestaţii în cadrul cărora mii de filipinezi au denunţat un scandal de corupţie legat de proiecte de control al inundaţiilor realizate defectuos sau lăsate neterminate.

În fiecare an, cel puţin 20 de furtuni sau taifunuri lovesc Filipinele sau se apropie de acestea, regiunile cele mai sărace fiind de obicei cel mai grav afectate.

China vrea să evacueze 400.000 de persoane în aşteptarea super-taifunului Ragasa

În China, serviciile de urgenţă din metropola Shenzhen (sud) au anunţat că intenţionează să evacueze 400.000 de persoane în aşteptarea super-taifunului Ragasa.

"Metropola plănuieşte să relocheze şi să mute circa 400.000 de persoane, începând cu cele care locuiesc în adăposturi temporare, în zone joase şi de coastă", a declarat Wang Changxiao, directorul serviciilor de prevenire a dezastrelor din cadrul biroului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din Shenzhen, într-un mesaj postat luni pe reţelele de socializare.

De asemenea, la Hong Kong, aeroportul internaţional va suspenda toate zborurile de pasageri timp de 36 de ore, începând de marţi seara, a anunţat Qantas Airways, în condiţiile în care centrul financiar asiatic se pregăteşte pentru unul dintre cele mai puternice super-taifunuri din ultimii ani, notează Reuters.

Aeroportul va fi închis între ora 20:00 (12:00 GMT) pe 23 septembrie şi ora 08:00 pe 25 septembrie, a precizat Qantas într-un comunicat, adăugând că îi va contacta pe clienţii afectaţi.

Vremea este aşteptată să se deterioreze rapid de marţi, iar vânturi puternice sunt aşteptate să lovească oraşul miercuri, cu rafale ce ar putea atinge intensitatea unui uragan în larg şi în zonele înalte.

În toată metropola, locuitorii au început să facă provizii încă de luni dimineaţă. Cozi lungi s-au format la supermarketuri, unde laptele se epuizase deja, în timp ce legumele se vindeau la preţuri de peste trei ori mai mari decât de obicei în pieţele agroalimentare, potrivit martorilor citaţi de Reuters