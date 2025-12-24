Un grup de activiști a furat toată muzica de pe Spotify și a difuzat-o pe internet. Care a fost motivaţia gestului

Proiectul online non-profit Anna's Archive, faimoasa „bibliotecă din umbră” deja cunoscută pentru piratarea cărților, a dat o lovitură grea împotriva Spotify, furând aproximativ 300 TB de date care acum sunt distribuite ilegal prin torrente.

Grupul activist de arhivare susține că a extras muzică de pe aproape întreaga platformă, captând 86 de milioane de fișiere audio, reprezentând 37% din catalogul total, dar acoperind 99,9% din ascultătorii la nivel global. Spotify a confirmat incidentul, explicând că pirații au folosit tactici ilicite pentru a ocoli sistemele și a accesa metadatele publice, relatează La Repubblica.

Din ceea ce a ieșit la iveală în ultimele ore, se pare că, pe lângă melodii, majoritatea păstrate în formatul original OGG Vorbis de 160 kbps, scurgerea de informații include baze de date SQL masive cu 256 de milioane de rânduri de metadate, informații despre albume, artiști și identificatori universali ISRC.

Motivația declarată a Anna's Archive nu este profitul, ci conservarea culturală. Grupul acuză Spotify că acordă prioritate doar conținutului comercial și intenționează să creeze un index universal al întregii muzici produse vreodată pentru a o elibera de sub controlul giganților de streaming.

Analiza datelor furate a dezvăluit și câteva statistici curioase din industrie. De exemplu, 70% dintre melodiile de pe platformă sunt aproape complet ignorate de public, în timp ce 0,1% dintre piese domină întreaga piață. În ciuda eforturilor Spotify de a limita pagubele, arhiva se prezintă acum ca un material open-source care contestă în mod direct conceptul de proprietate intelectuală în industria muzicală.