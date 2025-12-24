A nins în unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ. Un telescop uriaş a fost oprit. Imagini spectaculoase publicate de NASA

Ninsoarea cade rar în câmpiile înalte din nordul statului Chile, iar când se întâmplă, nu durează mult. Sursa colaj foto: visibleearth.nasa.gov

Un strat de zăpadă rară a acoperit Deşertul Atacama, aflat în nordul statului Chile, iar ninsoarea a provocat oprirea unui telescop radio uriaş, considerat unul dintre cele mai puternice din lume, a relatat Live Science. Faimos pentru peisajele sale, Deşertul Atacama este unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ, având zone unde nu a plouat de secole din cauza curenților marini reci și a barierelor montane. Oficialii de la NASA au publicat imagini din satelit cu ninsoarea rară care a picat în cel mai arid deşert de pe planetă.

O fotografie realizată din satelit în luna iulie arată cât de frumos "a fost pictat" Deşertul Atacama din Chile de zăpada rară care s-a aşternut aici, potrivit sursei citate. Vremea geroasă a pus temporar observatorul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) pe "modul de supraviețuire". Această imagine din satelit impresionantă a surprins un spectacol istoric, care a avut loc în urmă cu şase luni, când unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ a fost afectat de o furtună de zăpadă rară.

Deșertul Atacama este un deșert non-polar de aproximativ 105.000 de kilometri pătrați, situat pe o fâșie de pământ lungă de 1.600 km, între Oceanul Pacific și Munții Anzi din nordul Chile. Publicaţia Live Science a mai scris că acesta este cel mai vechi deșert non-polar din lume, rămânând semi-arid timp de cel puțin 150 de milioane de ani. Totodată, el găzduiește cel mai însorit loc de pe Pământ, Platoul Altiplano, care se confruntă cu niveluri de lumină solară echivalente cu cele de pe Venus.

În plus, Deșertul Atacama este considerat pe scară largă a fi unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă, alături de alte zone hiperaride, cum ar fi Antarctica și Sahara. Unele zone înregistrează în prezent doar 0,5 milimetri de ploaie anual, potrivit Guinness World Records. Cercetările anterioare au arătat că în unele părți din Atacama nu a fost înregistrată nici măcar o ploaie timp de aproape 400 de ani, mai exact între perioada dintre 1570 și 1971.

Spectacolul extraordinar cu ninosarea rară a avut loc pe 25 iunie deasupra Deșertului Atacama, cel mai arid din întreaga lume, iar meteorologii au confirmat că a fost prima ninsoare din ultimul deceniu, potrivit Daily Galaxy.

Imaginea peisajului acoperit de zăpadă a fost surprinsă de satelitul Terra al NASA, care a oferit o vedere spectaculoasă asupra podișurilor înalte ale Atacamei, inclusiv a Altiplanului și Platoul Chajnantor. Acest eveniment este de interes deosebit pentru cercetători, având în vedere geografia deosebită a deșertului, influențată de efectul de umbră pluviometrică al lanțului muntos al Anzilor Cordilieri din Chile.

Deșertul Atacama găzduiește mai multe telescoape aflate la altitudini mari, printre care se numără Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) și telescopul Southern Astrophysical Research (SOAR).

Ce face ca Deșertul Atacama să fie atât de uscat

Deșertul Atacama, situat între Munții Anzi și coasta Pacificului din Chile, este adesea considerat cel mai arid deșert din lume. Ariditatea sa extremă este rezultatul mai multor factori, cel mai important fiind efectul de umbră pluviometrică creat de Anzi. Pe măsură ce aerul umed dinspre Oceanul Pacific se ridică deasupra lanțului muntos, acesta se răcește și își pierde cea mai mare parte a umidității sub formă de ploaie sau ninsoare. Când aerul coboară înspre Atacama, este deja lipsit de umezeală, rezultând un peisaj uscat, aproape lipsit de viață.

Un alt factor important care contribuie la uscăciunea deșertului este curentul Humboldt, care aduce ape reci din sudul oceanului de-a lungul coastei chiliene. Acest curent rece inhibă formarea norilor de ploaie, lăsând regiunea cu foarte puține precipitații anuale. Prin urmare, în Atacama, chiar și cel mai mic semn de umezeală – cum a fost ninsoarea recentă – devine un adevărat spectacol.