Un robot norvegian îi ajută pe copiii bolnavi „să meargă la școală” și să nu mai fie singuri

No Isolation a fost fondată în 2015 ca o companie de tehnologie ce ajută copiii cu probleme medicale și dificultăți sociale să participe la cursuri. sursa foto: Facebook / No Isolation

Un robot creat în Norvegia le oferă copiilor bolnavi șansa să nu mai fie singuri și să poată „merge” la școală, chiar dacă se află în spital sau acasă. AV1, dezvoltat de compania No Isolation, le permite micilor pacienți să fie prezenți la cursuri, să își vadă colegii, să participe și să rămână conectați la viața lor normală, scrie Euronews.

Faceți cunoștință cu Karen Dolva, cofondatoare și fost CEO al companiei norvegiene de tehnologie No Isolation, care îi ajută pe copiii cu afecțiuni medicale să participe la cursuri.

În 2023, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recunoscut oficial singurătatea ca pe o amenințare globală la adresa sănătății, cu consecințe serioase asupra sănătății și bunăstării oamenilor.

Între 2014 și 2023, aproximativ 16% dintre oameni au declarat că se simt singuri – echivalentul a aproape o persoană din șase –, cu rate estimate mai mari de singurătate în rândul adolescenților, potrivit unui raport al OMS din 2025.

Conform studiului, utilizarea tehnologiei pentru a combate izolarea și singurătatea este un domeniu de interes tot mai mare, jocurile online, inteligența artificială (AI), realitatea virtuală (VR) și roboții-companion fiind analizate ca posibile intervenții.

În ultimul episod al seriei în trei părți dedicate roboticii, Euronews Tech Talks explorează rolul roboților în reducerea singurătății, discutând cu Karen Dolva, cofondatoare și fost CEO al companiei norvegiene No Isolation.

No Isolation: Cum poate deveni educația mai accesibilă

No Isolation a fost fondată în 2015 ca o companie de tehnologie ce ajută copiii cu probleme medicale și dificultăți sociale să participe la școală.

„Ideea a pornit de la o prietenă de-a mea care lucrase ca asistentă pe o secție de pediatrie și care mi-a spus că acești copii nu primeau aproape deloc vizite”, a declarat Dolva pentru Euronews Next.

Pentru a combate singurătatea copiilor, compania a dezvoltat AV1, un robot care stă în sala de clasă, dar este controlat de la distanță de copii, care pot fi acasă, în spital sau chiar într-o cameră alăturată sălii de curs, în funcție de nevoile lor.

Dolva a subliniat că obiectivul No Isolation nu este să înlocuiască educația față în față, ci să o facă accesibilă tuturor. „Ei (copiii – n.r.) nu sunt leneși, sunt bolnavi. Există întotdeauna intenția de a se întoarce la școală”, a declarat aceasta. „Scopul meu personal în toată această inițiativă a fost să demonstrez că aceste companii cu impact social major pot deveni foarte de succes”.

AV1: Un robot pentru toată lumea

AV1 este un mic robot alb, care are doar cap și partea superioară a corpului.

„Am urmat multe dintre principiile de design ale Pixar în încercarea de a crea ceva care să transmită foarte multă emoție și expresivitate umană, dar fără elemente humanoide”, a explicat Dolva.

Robotul nu seamănă deloc cu un om, dar expresia lui este reconfortantă și îi ajută pe cei din jur să se simtă în largul lor, amintindu-le în același timp că în spatele lui se află o persoană reală.

Aspectul robotic și numele sobru au fost alese pentru a-l face accesibil unei game largi de vârste.

„Încercăm să potrivim un băiețel de șase ani și o fată de șaptesprezece ani și pe toți ceilalți dintre ei în AV1, deci trebuie să fie destul de neutru”, a declarat Dolva.

Prin „ochii” camerei AV1, copiii pot vedea ce se întâmplă în clasă și pot vorbi prin difuzorul integrat al robotului.

În majoritatea cazurilor, familiile nu cumpără robotul direct; acesta este obținut prin parteneriate între No Isolation și autorități locale sau administrații școlare.