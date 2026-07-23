Fostul premier spaniol, Zapatero, spune că bijuteriile de 1,5 milioane de dolari, confiscate, erau un „cadou din curtoazie”

Fostul prim-ministru spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a declarat joi că bijuteriile în valoare de 1,3 milioane de euro confiscate de poliție în cadrul unei anchete au fost un „cadou primit cu ani în urmă și nu au fost niciodată destinate câștigului financiar”, scrie Reuters.

Zapatero, care a fost prim-ministru între 2004 și 2011 și rămâne o figură influentă în Partidul Socialist aflat la guvernare, este investigat pentru trafic de influență, acuzații pe care le neagă. Cazul face parte dintr-o serie de scandaluri de corupție care afectează partidul și exercită presiuni politice asupra guvernului premierului Pedro Sanchez.

În primul său interviu de când a fost plasat sub anchetă în urmă cu două luni, Zapatero a declarat pentru postul public spaniol TVE că bijuteriile găsite în timpul unei percheziții la biroul său au fost „un cadou din curtoazie” care a fost depozitat ani de zile alături de alte obiecte de valoare ale familiei.

„Bijuteriile nu aveau legătură cu activitățile sale politice, iar originea și manipularea lor vor fi explicate pe deplin în fața unui judecător”, a spus el.

Zapatero a respins sugestiile conform cărora acestea reflectă orice tentativă de îmbogățire personală.

Judecătorul Jose Luis Calama a deschis o anchetă separată privind bijuteriile, a căror origine rămâne nedocumentată, potrivit anchetatorilor. O casă de licitații le-a evaluat provizoriu la aproximativ 1,3 milioane de euro, deși Zapatero contestă această estimare.

Zapatero a spus că, privind în retrospectivă, ar fi fost mai bine să nu fi acceptat cadoul.

„Privind în urmă, probabil aș fi luat o altă decizie”, a spus el.

Bijuteriile fac parte dintr-o anchetă mai amplă care include și acuzații conform cărora Zapatero a profitat de pe urma influenței sale pentru a asigura salvarea, susținută de stat, a companiei aeriene Plus Ultra. De asemenea, el neagă aceste acuzații.

Partidul Popular (PP), aflat în opoziție, a respins joi comentariile lui Zapatero.

Purtătoarea de cuvânt a PP, Ester Muñoz, a declarat că Zapatero „are tot dreptul să mintă, dar nu a răspuns la niciuna dintre întrebările sau îndoielile pe care le-au avut spaniolii” despre acest caz.