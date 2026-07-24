O profesoară a fost 17 ani în concediu medical, dar salariul i-a crescut în tot acest timp. A ajuns să câștige peste 6.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 10:25 24 Iul 2026 Modificat la 10:25 24 Iul 2026

Remunerația i-a fost majorată treptat, conform sistemului aplicabil funcționarilor publici. Foto: Getty Images

Cazul unei profesoare din Germania, aflată aproape 17 ani în concediu medical, continuă să stârnească controverse. Deși nu a mai predat din 2009, femeia și-a primit în tot acest timp salariul integral, iar remunerația i-a fost majorată treptat, conform sistemului aplicabil funcționarilor publici. În prezent, ea este cercetată pentru suspiciuni de fraudă, potrivit Welt.

Salariul a crescut odată cu vechimea

Profesoara, în vârstă de 62 de ani, a fost angajată în 2004 la un colegiu profesional din Wesel, landul Renania de Nord-Westfalia.

Potrivit legislației germane privind salarizarea funcționarilor publici, remunerația crește automat odată cu vechimea în muncă, indiferent dacă persoana este în concediu medical de lungă durată. Astfel, promovarea în treptele salariale nu este suspendată în cazul incapacității de muncă.

La începutul carierei era încadrată în categoria salarială A13, iar între timp a ajuns la nivelul 12 al grilei de salarizare. Înainte de pensionare, salariul său brut ajunsese la 6.174 de euro pe lună, iar cel puțin două dintre majorările salariale au fost acordate în perioada în care se afla în concediu medical.

A fost pensionată pentru incapacitate de muncă

La sfârșitul lunii mai, după o evaluare medicală oficială, autoritățile au decis pensionarea sa pe motiv de incapacitate de muncă.

Profesoara a contestat însă decizia în instanță, iar procesul este în desfășurare la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, ea primește pensia corespunzătoare statutului de funcționar pensionat, ceea ce înseamnă venituri cu aproximativ 1.500–2.000 de euro brut mai mici decât salariul pe care îl încasa anterior.

Dacă va câștiga procesul, diferențele salariale reținute îi vor fi achitate retroactiv.

Suspiciuni de fraudă

În paralel, Parchetul din Duisburg desfășoară o anchetă penală.

Anchetatorii suspectează că profesoara și-ar fi simulat incapacitatea de muncă și că, în perioada în care figura în concediu medical, ar fi desfășurat activități ca terapeut în medicină alternativă. De asemenea, potrivit anchetei, ea ar fi participat și la un concurs destinat antreprenorilor aflați la început de drum.

În acest context, procurorii verifică dacă femeia a încasat în mod nejustificat salariul de funcționar public, fiind investigată pentru posibilă fraudă în formă continuată.

În luna martie, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliul acesteia, unde au ridicat mai multe materiale considerate relevante pentru anchetă. Analiza acestora este încă în desfășurare.

Până la o decizie definitivă a instanței, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ancheta disciplinară, suspendată

Pe lângă dosarul penal, autoritățile au deschis și o procedură disciplinară împotriva profesoarei. Aceasta a fost însă suspendată până la finalizarea anchetei penale, întrucât concluziile procurorilor pot influența decizia administrativă.

Cazul a atras atenția și asupra modului în care autoritățile au gestionat situația. Deși profesoara nu a mai predat din 2009 și și-a prelungit în repetate rânduri concediul medical invocând probleme psihice, timp de ani de zile nu a fost solicitat un control medical oficial care să stabilească dacă mai este aptă de muncă.

În urma scandalului, autoritățile au deschis o anchetă disciplinară și împotriva unui angajat al administrației regionale, pentru a stabili dacă au existat nereguli în supravegherea acestui caz.