„Lăsați-l să intre, e frig”. Motanul Larry, vedeta zilei la întâlnirea aliaților cu Zelenski. A fost mai fotografiat decât Macron

Motanul Larry, la reședința premierului britanic Keir Starmer. Foto: Profimedia Images

Larry, celebrul motan din Downing Street 10, a fost în centrul atenției, luni, la vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra. Zelenski a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o strângere de mână și o îmbrățișare călduroasă. În timp ce intrau, Zelenski a făcut o remarcă despre Larry, motanul care aștepta în fața ușii reședinței premierului britanic.

„Se pare că Larry Motanul vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, pare să fi fost lăsat pe dinafară momentan. Lasați-l pe Larry să intre, e frig”, au scris jurnaliștii de la The Guardian.

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au alăturat, luni, discuțiilor cvadrilaterale, care au loc într-un moment diplomatic dificil, după ce Trump a criticat din nou abordarea Kievului față de planul de pace.

„Garantarea unei securități reale este întotdeauna o provocare comună și un efort comun. Vă mulțumim pentru sprijin!”, a transmis Volodimir Zelenski la finalul discuțiilor cu Starmer, Macron și Merz.

Premierul britanic, Keir Starmer, a subliniat necesitatea unei soluții de pace juste și durabile pentru Ucraina. La rândul său, Macron a spus că „susținem cu toții Ucraina și pacea”, adugând că „avem multe cărți în mână”.

„Acestea ar putea fi zile decisive pentru noi toți” în privința Ucrainei, a spus și cancelarul german.