Cod galben de vânt puternic în 8 județe. HARTA zonelor vizate de avertizarea ANM

<1 minut de citit Publicat la 11:27 28 Iul 2026 Modificat la 11:29 28 Iul 2026

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vânt puternic valabilă în 8 județe din nord-estul și estul țării.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 28 iulie, ora 10 – 28 iulie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură

Pe parcursul zilei de marți (28 iulie) temporar vântul va avea intensificări în estul Moldovei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură cu rafale de 70...90 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h vor fi în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.

Cum e vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.07.2026 Ora 09:00 - 28.07.2026 Ora 20:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade.

În intervalul 27 iulie, ora 12 - 28 iulie, ora 20, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare meteorologică.