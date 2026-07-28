UDMR nu va vota legea salarizării în forma actuală. Cseke Attila: "Nu e acord pentru adoptarea proiectului, nu se întrevede un consens"

În documentul transmis de Ministerul Sănătății către Ministerul Muncii în data de 20 iulie, Cseke susține că proiectul privind legea salarizării plafonează unele sporuri pe perioadă nedeterminată. Foto: Inquam Photos / George Călin

"UDMR nu va vota proiectul legii salarizării dacă va fi introdus în forma actuală", a declarat marți, la Antena 3 CNN, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. El a precizat că, în actuala formulă a celor cinci grupuri parlamentare, "nu există acord pentru adoptarea proiectului" și că "un consens nu se întrevede nici în următoarele două-trei săptămâni". Potrivit ministrului, coeficienții de salarizare din Sănătate trebuie modificați astfel încât Guvernul și sindicatele să ajungă la un numitor comun, iar sporurile ar trebui împărțite în patru categorii, după modelul actualei Legi 153.

"Ministerul Sănătății a făcut propuneri clare de îmbunătățire a proiectului. Acestea au fost bine primite de sindicate, inclusiv de Sanitas. Propunerile noastre rezolvă peste 80% dintre problemele ridicate de SANITAS. Tot ceea ce am propus este în interesul sistemului sanitar românesc. Ministerul Sănătății a dat dovadă de deschidere", a afirmat Cseke Attila.

"Din cele comunicate de Ministerul Muncii, pentru 80% din personalul medical ar exista o creștere salarială, iar pentru 20% ar exista o plafonare prin compensare. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit", a explicat el.

Ministrul interimar a amintit că Ministerul Muncii a lucrat timp de trei ani la proiect și a precizat că discuțiile tehnice cu reprezentanții sindicatelor continuă.

"Ministerul Sănătății este deschis. Astăzi avem discuții tehnice cu sindicatele și vom prezenta toate amendamentele care au fost primite bine ieri, la Cotroceni, de către reprezentanții sindicatelor", a declarat Cseke.

Întrebat de ce angajații din sănătate au intrat în grevă, ministrul a spus că negocierile nu au dus la un acord, deși propunerile Ministerului Sănătății erau cunoscute de SANITAS și fuseseră făcute publice.

"Nu am ajuns la o înțelegere. Am prezentat aceste amendamente, despre care reprezentanții SANITAS știau. Adresa cu propunerile a fost prezentată și în spațiul public. Ne susținem fiecare virgulă și fiecare punct din acea adresă", a afirmat el.

Cseke a adăugat că, în urma discuțiilor, SANITAS urma să decidă în Consiliul Național ce formă de protest va continua.

"UDMR nu votează actuala propunere legislativă"

În ceea ce privește adoptarea proiectului, ministrul a precizat că îndeplinirea jalonului asumat de România depinde în principal de voturile grupurilor parlamentare.

"Dezideratul României este îndeplinirea acestui jalon, dar astăzi acest lucru se poate realiza numai prin grupurile parlamentare, în principal prin cele patru grupuri parlamentare ale coaliției. Astăzi, în această formulă de cinci grupuri parlamentare, nu există acord pentru trecerea proiectului legii salarizării în forma actuală și nici nu se întrevede un asemenea acord în următoarele două-trei săptămâni", a spus ministrul interimar.

"UDMR nu votează actuala propunere legislativă, dacă proiectul este introdus în forma actuală", a declarat Cseke Attila.

Ministrul a arătat că există probleme importante atât în educație, cât și în sănătate, iar proiectul trebuie îmbunătățit înainte de a putea fi adoptat.

"În sănătate, coeficienții de salarizare trebuie rezolvați pentru a exista un numitor comun cu sindicatele, iar sporurile trebuie împărțite în patru categorii, așa cum sunt prevăzute astăzi în Legea 153", a explicat acesta.

Cseke a mai spus că Ministerul Sănătății nu dispune de simulări privind eventualele scăderi ale veniturilor angajaților.